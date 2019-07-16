Бойкая торговля спиртным в Крыму

Традиционно курортный сезон в Крыму характеризуется ростом предпринимательской активности, в том числе увеличивается и количество фактов мошенничества в сфере торговли.

2 июля 2019 года по инициативе Налоговой службы Крыма у гражданина Грузии правоохранители изъяли около 110 литров вина в пластиковых бутылках и бочках.

Не имея ни одного разрешительного документа, нелегальный предприниматель организовал бойкую торговлю в алуштинском кооперативе «Утёс». При этом торговая точка располагалась в недостроенном эллинге, принадлежащем другому собственнику без ведома и согласия последнего.

4 июля в том же курортном поселке налоговики вызвали правоохранителей для изъятия 20 бочонков вина и коньяка.

Жительница Ивановской области также решила не утруждать себя регистрацией ИП и получением лицензии на продажу спиртных напитков.

В ходе рейдов по проверке соблюдения налогового законодательства налоговики часто сталкиваются с подобного рода нарушениями – отдыхающие на свой страх и риск приобретают алкогольные напитки, не проверяя законность осуществления торговли и происхождение спиртных напитков.

Только за две недели июня сотрудниками органов правопорядка изъято более 170 литров спиртного.

Алкоголь направлен на экспертизу, по её итогам нарушители законодательства могут быть привлечены к ответственности в соответствии с п.14.2 или 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с достаточно внушительными штрафами – от 30 до 50 тысяч рублей.