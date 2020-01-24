Бойня в Германии: неизвестный открыл огонь по прохожим

Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии. Об этом этом сообщает полиция города Ален в своем Twitter.
Инцидент произошел в общине Рот-ам-Зе. По данным правоохранительных органов, несколько человек получили ранения, также есть жертвы. Агентство Reuters в свою очередь писало, что погибли шесть человек.
Полицейские сообщают, что стрелок задержан. Его личность пока не раскрывается. Считается, что нападавший действовал в одиночку. По предварительным данным, стрельба произошла «на почве личного конфликта».
Пятница, 24 января 2020 г. 338
Источник: Портал Информер