Боксёры Севастополя уедут в Астрахань (ФОТО)

Подходит к концу основная часть подготовки представителей боксерского клуба «Фиолент» к предстоящему первенству Южного федерального округа, который запланирован в Астрахани с 24 по 28 сентября.

Спортсмены провели хорошую подготовительную дистанцию, в том числе посетили в Симферополе несколько открытых тренировок. Состоялись спарринги со сборной командой Крыма.

От сборной Севастополя и боксерского клуба «Фиолент» едут 6 спортсменов, а именно: 52 кг – Ведмедь Андрей, 64 кг – Пьянков Валентин, в весе до 69 кг – Алиев Вусал и Зубачук Руслан, а также до 75 кг – Христодулу Александр и Карчевский Олег.

От тренерского состава отправятся в Астрахань Андрей Закаръян и Кудрявцев Руслан.

Для сведения, победа на первенстве дает путевку от своего округа на чемпионат России, который запланирован в этом году в Самаре.





Понедельник, 23 сентября 2019 г. 496

Источник: Портал Информер