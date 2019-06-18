Болгарский самолет попал в зону сильной турбулентности (ВИДЕО, ФОТО)

Источник: Портал Информер
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Россиян начнут штрафовать по-новому
На портале правовой информации появился закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, согласно которому россиян начнут по-новому штрафовать за разведение костров. Административное наказание …
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В Севастополе стартовал детский слет
17 июня стартовал второй Фестиваль образовательных учреждений «Детский слет Севастополя», посвященный 236-летию основания города и 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. …
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«Газпром» предложил Украине начать все с чистого листа
«Газпром» в январе предложил «Нафтогазу» заключить мировое соглашение и начать переговоры с чистого листа, однако это не вызвало отклика с …
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Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой …
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На развитие аквакультуры выделены дополнительные деньги
Департамент сельского хозяйства Севастополя принял решение дополнительно выделить субсидии в 1,69 миллионов рублей на развитие аквакультуры. «Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса …