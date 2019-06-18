Болгарский самолет попал в зону сильной турбулентности (ВИДЕО, ФОТО)

Россиян начнут штрафовать по-новому На портале правовой информации появился закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, согласно которому россиян начнут по-новому штрафовать за разведение костров. Административное наказание …



В Севастополе стартовал детский слет 17 июня стартовал второй Фестиваль образовательных учреждений «Детский слет Севастополя», посвященный 236-летию основания города и 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. …



«Газпром» предложил Украине начать все с чистого листа «Газпром» в январе предложил «Нафтогазу» заключить мировое соглашение и начать переговоры с чистого листа, однако это не вызвало отклика с …



Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которой …

