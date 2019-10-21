«Болдинская осень» во Дворце культуры рыбаков

20 октября, поэтический театр «Башни из Слоновой Кости» принимал гостей на двух арт-площадках Дворца культуры рыбаков.

Автор проекта Андрей Маслов неоднократно доказывал, что умеет создавать потрясающе уютную, душевную и духовную атмосферу. Именно в такой атмосфере хочется общения, а также делиться своими мыслями, стихотворениями, песнями. В этот раз осенняя тема была выбрана не случайно. Ведь осень – это прекрасная пора, которую на протяжении многих веков воспевали в своих произведениях писатели, поэты, композиторы, старались запечатлеть на своих полотнах художники.

Открыласьпоэтическая «стройплощадка» в арт-кафе презентацией новой выставки работ художников — абстракционистов севастопольского объединения «Академия абстракционизма». По сложившейся традиции открытие сопровождалось коротким экскурсом её создателя В.Бойченко в мир искусства абстракции.

Затем гости и «каменотесы» продолжили возведение «Башни…» в малом концертном зале. Первый камень в основание заложил ведущий вечера, актер театра драмы «ПсихоДельАрт» А.Шамрицкий, блистательно представивший поэтические творения А.С.Пушкина. Мастерски подхватила тон и лирическое настроение вечера заслуженная артистка Республики Крым Е.Власенко, исполнив романсы на стихи А.С.Пушкина, С.Есенина, М.Цветаевой. Дебютировали на вечере новички из актерского состава театра «Психо Дель Арт» Л.Шовкопляс и К.Мицкевичюте с театральной миниатюрой по пьесе «Моцарт и Сальери» из цикла «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина, написанного им в 1830 году в Болдино.

Поэт, композитор, исполнитель Владимир Губанов в который раз подтвердил, что он умеет не только необыкновенно написать, но и спеть проникновенно о любви, о родном городе. Открыли свои сердца и души зрителям в авторских стихотворениях севастопольский поэт Ю.Володин, режиссер, музыкант и поэт А.Григорьев, тонко чувствующая слово Ангелина Голубева, изящная и грациозная балерина А.Сорокина.

Лидер и вокалист группы «ШАМ» Алексей Каплев «взорвал» наше арт-пространство своей неукротимой, но при этом очень позитивной энергетикой. Словом, наша «Болдинская осень» во Дворце была наполнена и поэтическими строками, и мелодиями, а также щедрыми аплодисментами, искренней зрительской поддержкой дебютантов, поэтому и получилась она по-осеннему яркой и атмосферной. Так случилось, что «Башня из Слоновой кости» — это сочетание слов уже давно стало своего рода паролем для любителей поэзии, живописи, музыки и интеллектуального общения. Следующую «Башню…» мы будем строить в ноябре! Ждем всех желающих во Дворце культуры рыбаков. Пароль вы знаете.

Отдел информации ДКР

Фото Екатерины Мокрецовой







Понедельник, 21 октября 2019 г. 78

Источник: Портал Информер