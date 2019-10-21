«Болдинская осень» во Дворце культуры рыбаков

21 октября 2019     10
«Болдинская осень» во Дворце культуры рыбаков

20 октября, поэтический театр  «Башни из Слоновой Кости»  принимал гостей на двух арт-площадках  Дворца культуры рыбаков.

Автор проекта Андрей Маслов неоднократно доказывал, что умеет создавать потрясающе уютную, душевную и духовную атмосферу. Именно в такой атмосфере хочется общения, а также делиться своими мыслями, стихотворениями, песнями. В этот раз осенняя тема  была выбрана не случайно. Ведь осень – это прекрасная пора, которую на протяжении многих веков  воспевали в своих произведениях писатели, поэты, композиторы, старались запечатлеть на своих полотнах художники.

Открыласьпоэтическая «стройплощадка» в арт-кафе презентацией новой выставки работ художников — абстракционистов  севастопольского объединения «Академия абстракционизма». По сложившейся традиции открытие  сопровождалось коротким экскурсом  её создателя В.Бойченко в мир искусства абстракции.

Затем гости и  «каменотесы» продолжили возведение «Башни…»  в малом концертном зале. Первый камень в основание заложил   ведущий вечера,  актер театра драмы «ПсихоДельАрт» А.Шамрицкий, блистательно представивший поэтические творения А.С.Пушкина. Мастерски подхватила тон и лирическое  настроение вечера  заслуженная артистка Республики Крым Е.Власенко, исполнив романсы на стихи  А.С.Пушкина, С.Есенина, М.Цветаевой.  Дебютировали на вечере новички из актерского состава  театра «Психо Дель Арт» Л.Шовкопляс и К.Мицкевичюте с театральной миниатюрой по пьесе «Моцарт и Сальери» из цикла «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина, написанного  им в 1830 году в Болдино.

Поэт, композитор, исполнитель Владимир Губанов в который раз подтвердил, что он умеет не только необыкновенно написать, но и спеть проникновенно о любви, о родном городе. Открыли свои сердца и души зрителям в авторских стихотворениях  севастопольский поэт Ю.Володин, режиссер, музыкант и поэт А.Григорьев, тонко чувствующая слово  Ангелина Голубева, изящная и грациозная балерина А.Сорокина.

Лидер и вокалист группы «ШАМ» Алексей Каплев «взорвал» наше арт-пространство своей неукротимой, но при этом очень позитивной энергетикой. Словом, наша «Болдинская осень» во Дворце была наполнена и поэтическими строками, и мелодиями, а также щедрыми аплодисментами, искренней зрительской поддержкой дебютантов, поэтому и получилась она по-осеннему яркой и атмосферной. Так случилось, что «Башня из Слоновой кости» — это сочетание слов уже давно стало своего рода паролем для любителей поэзии, живописи, музыки и интеллектуального общения. Следующую «Башню…» мы будем строить в ноябре! Ждем всех желающих во Дворце культуры рыбаков. Пароль вы знаете.

Отдел информации ДКР
Фото Екатерины Мокрецовой



Понедельник, 21 октября 2019 г. 78

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

«Ночь искусств - 2019» в Севастополе (ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ)
«Ночь искусств - 2019» в Севастополе (ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ)

3 ноября 2019 г. в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике состоятся мероприятия в рамках Всероссийской образовательной акции «Ночь искусств». В 2019 году …


«Болдинская осень» во Дворце культуры рыбаков
«Болдинская осень» во Дворце культуры рыбаков

20 октября, поэтический театр  «Башни из Слоновой Кости»  принимал гостей на двух арт-площадках  Дворца культуры рыбаков. Автор проекта Андрей Маслов неоднократно …


Севастопольцам напомнят, как пользоваться электроприборами
Севастопольцам напомнят, как пользоваться электроприборами

Департамент общественной безопасности вместе с МЧС проведет информационную компанию для населения по правилам обращения с электроприборами в квартирах. Такое поручение …


В Севастополе пройдет инклюзивный фестиваль «Жемчужины Чёрного моря»
В Севастополе пройдет инклюзивный фестиваль «Жемчужины Чёрного моря»

24 октября в 10:00 в Севастопольском городском комплексном центре социального обслуживания на ул. Хрусталёва пройдет ежегодный фестиваль искусств «Жемчужины Чёрного …


Подозреваемый в закупке российских деталей для «Укроборонпрома» выйдет из СИЗО
Подозреваемый в закупке российских деталей для «Укроборонпрома» выйдет из СИЗО

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олег Гладковский, задержанный по подозрению в злоупотреблении служебным положением, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты