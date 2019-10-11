Более двухсот севастопольцев получили компенсацию за приобретение цифровых приставок

С 14 октября вся Россия переходит на цифровое телевидение. В рамках госпрограммы «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости» социально незащищенные севастопольцы могут получить компенсацию за приобретение цифровой телевизионной приставки.

На сегодняшний день подобную помощь уже получили 219 человек. Об этом сообщила начальник управления социального обслуживания департамента труда и социальной защиты населения Жанна Финогенова.

«Денежная компенсация предоставляется гражданам, если среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина ниже либо равен двум прожиточным минимумам для основных социально-демографических групп населения, при предоставлении кассового чека на приобретение цифровой приставки. На сегодняшний день 219 человек уже получили компенсацию на общую сумму 340 тыс рублей. Средняя цена тюнера составляет 1,5 тыс рублей», — сказала Филогенова.

За компенсацией необходимо обращаться в ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» по ул. Хрусталёва, д. 27.

Компенсация будет выплачиваться в течение 15 дней в кассе учреждения после подачи необходимых документов.







Пятница, 11 октября 2019 г. 64

Источник: Портал Информер