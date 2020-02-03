Более десяти человек пострадали в ДТП в Севастополе

Более десятка взрослых и два ребёнка стали жертвами севастопольских ДТП в течение недели. Пожилой водитель сбил детей на пешеходном переходе.«За прошедшую неделю на дорогах Севастополя зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе два несовершеннолетних пешехода. Водитель 1948 года рождения совершил наезд на детей на пешеходном переходе», – сообщает пресс-служба управления ГАИ в Севастополе.За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 522 административных правонарушения, в том числе обнаружили два транспортных средства с иностранными номерами, водители которых не оплачивали административные штрафы – в отношении владельцев вынесено семь постановлений.

На предыдущей неделе в севастопольских ДТП получили травмы три человека, один погиб.







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 542

Источник: Портал Информер