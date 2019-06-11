Более ста юных севастопольцев прошли конкурс для поступления в Академию хореографии

10 июня на базе спортивного комплекса «Муссон» состоялся первый предварительный просмотр детей в Академию хореографии, который провел ее будущий руководитель, всемирно известный артист балета Сергей Полунин. В отборе приняли участие более 100 детей.

«Сегодня мы проводим первый отбор – это очень ответственное мероприятие как для самих детей, так и для нас. Каждое принятое решение может стать судьбоносным. Очень важно не упустить талантливого ребенка. Из своей практики знаю, что с первого раза поступить в училище сложно. Наша задача не упустить талант и способствовать его дальнейшему развитию. Сегодня мы будем оценивать правильность строения, гибкость, растяжку и музыкальность. Также важно, чтобы у ребенка было огромное желание обучаться хореографии», – рассказал Сергей Полунин.

Второй и третий поток просмотров будут организованы в июле и августе. А уже в первых числах сентября отобранных детей пригласят на вступительные экзамены.