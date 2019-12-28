Более трети крымчан и гостей полуострова катаются в троллейбусах бесплатно

Свыше 30% пассажиров госпредприятия «Крымтроллейбус» не оплачивают за проезд. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Крыма.

«За 11 месяцев 2019 года отдел контроля провел 42 860 контрольно-проверочных мероприятий с целью недопущения невыдачи билетов пассажирам и оплаты проезда. По данным проведенных мероприятий было составлено 194 акта на водителей предприятия за невыдачу билетов пассажирам, 9 водителей были уволены. Также более 30 % всех пассажиров, пользующихся услугами общественного транспорта предприятия, не оплачивают свой проезд», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что штраф за безбилетный проезд в Крыму составляет от 100 до 500 рублей в городском транспорте и от 300 до 700 рублей в междугороднем. За повторный безбилетный проезд штраф составляет от 1 до 1,5 тысяч рублей.

В пресс-службе добавили, что «Крымтроллейбус» намерен с 2020 года усилить контроль на линиях за финансовой дисциплиной как водителей, так и пассажиров.







Суббота, 28 декабря 2019 г. 406

Источник: Портал Информер