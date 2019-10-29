Более тысячи заявок от жителей Севастополя поступило на конкурс «Лидеры России-2020»

1089 заявок от жителей Севастополя поступило на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России 2020» – флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего с момента старта заявочной кампании на конкурс управленцев «Лидеры России» подано 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

4 октября 2019 года Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».

Рейтинг федеральных округов по числу поданных от населения заявок: на первом месте – Центральный (81707 заявок), на втором – Приволжский (41949), на третьем – Северо-Западный (29347) федеральные округа. Затем следуют Уральский (21636), Сибирский (21072), Южный (20141) округа. Замыкают Дальневосточный (9644), и Северо-Кавказский (8334) федеральные округа.

Алексей Комиссаров отметил, что в топ-10 регионов по количеству регистраций в этом году вошли: Москва (45 275 заявок), Санкт-Петербург (18 513), Московская область (13 982), Свердловская область (7 632), Краснодарский край (7 182), Самарская область (6 680), Республика Татарстан (6 402), Нижегородская область (5 895), Республика Башкортостан (5 832) и Ростовская область (5 680).

В ЮФО наиболее активно проявили себя Краснодарский край (поступило 7182 заявки), Ростовская (5680 заявок) и Волгоградская область (2295 заявок). Далее следуют Республика Крым (1921 заявка), Астраханская область (1174 заявки), Севастополь (1089 заявок), Республики Адыгея (445 заявок) и Калмыкия (355 заявок).

«На участие в третьем сезоне конкурса «Лидеры России» подано 233 830 регистраций. Такие результаты говорят о повышении интереса к «Лидерам России». Мы связываем увеличение количества заявок и с введением в третьем сезоне отдельных специализаций в дополнение к основному конкурсу. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 732 регистраций, 22 272 подано на трек «Наука» и 9 745 – на специализацию «Здравоохранение». Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжья и Северо-Запада», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Победители конкурса получат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

28 октября в личных кабинетах участников открылся первый тест – тест интеллектуальных способностей. Время на прохождение всех тестов строго регламентировано.

Для оценки потенциала участников в дистанционном этапе используются тесты, разбитые на следующие блоки:

· 28-30 октября – тест интеллектуальных способностей (вербальные способности, числовые способности, абстрактное мышление);

· 4-7 ноября – тест общих знаний (география, история, культура, литература, обществознание);

· 8-10 ноября – тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости;

· 18-20 ноября – тест управленческого потенциала;

· 25-27 ноября – тест управленческой готовности.

Участники, решившие пройти отбор по специализациям, на дистанционном этапе проходят дополнительно тесты по выбранным направлениям.

Дополнительная информация – на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.

Источник: Портал Информер