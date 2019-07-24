Более 1 млн. машин проехали по Крымскому мосту с начала лета

За июнь и три недели июля по Крымскому мосту проехало 1,057 млн машин, в том числе 14 тысяч автобусов и 115 тысяч грузовиков. Летом среднесуточная интенсивность движения выросла в 2 раза по сравнению с весенним трафиком – почти до 21 тысячи автомобилей.
Более 518 тысяч транспортных средств пересекли Керченский пролив по мосту в июне, это на 13 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первый месяц лета крымский поток почти на 9 % превысил таманский. С начала июля на полуостров по мосту проехало свыше 292 тысяч автомобилей, в сторону материка – более 245 тысяч.
Максимальный суточный трафик был зафиксирован 15 июля: 31 331 автомобиль за 24 часа.
В целом с начала работы моста (с 16 мая 2018 года) по нему проехало около 6 млн машин. Эксплуатация автодорожной части идет в штатном режиме. За бесперебойное функционирование трассы отвечают более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. Работают автоматические комплексы, которые информируют водителей о порядке действий в зависимости от погодных условий.
Автодорога по Крымскому мосту – участок федеральной автомобильной дороги А-290 км 141 – км 160 – находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Трасса категории 1 Б. Четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешённая скорость – 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены.
Источник: Портал Информер
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