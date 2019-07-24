Более 1 млн. машин проехали по Крымскому мосту с начала лета

За июнь и три недели июля по Крымскому мосту проехало 1,057 млн машин, в том числе 14 тысяч автобусов и 115 тысяч грузовиков. Летом среднесуточная интенсивность движения выросла в 2 раза по сравнению с весенним трафиком – почти до 21 тысячи автомобилей.

Более 518 тысяч транспортных средств пересекли Керченский пролив по мосту в июне, это на 13 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первый месяц лета крымский поток почти на 9 % превысил таманский. С начала июля на полуостров по мосту проехало свыше 292 тысяч автомобилей, в сторону материка – более 245 тысяч.

Максимальный суточный трафик был зафиксирован 15 июля: 31 331 автомобиль за 24 часа.