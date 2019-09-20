Более 10 тысяч севастопольских детей отдохнули в летних лагерях

По итогам летней оздоровительной кампании 2019 года общее количество севастопольских детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением, составляет 10 500 человек. Об этом сообщил и.о. директора департамента образования Севастополя Игорь Белозеров в своем докладе на заседании Межведомственной комиссии по отдыху детей и их оздоровлению в Севастополе.

Белозеров отметил, что в 2019 году количество детей, которые отдохнули летом в оздоровительных лагерях, значительно выросло. При этом число действующих лагерей отдыха и оздоровления в городе уменьшилось по сравнению с прошлым годом (было восемь, стало пять).

«За счет средств городского бюджета в 2019 году оздоровлено 5602 детей отдельных категорий, что на 571 человек больше показателей прошлого года (5031 человек). Из них 3274 ребенка (в 2018 году 2704) получили путевки от департамента труда и соцзащиты Севастополя, а 2328 (в 2018 году 1554) — от департамента образования и науки», — сказал Белозеров.

По его словам, за счет родительских средств и средств предприятий и профсоюзов в детских лагерях в текущем году смогли отдохнуть 1598 детей.

Также во время летних каникул на базе 39 общеобразовательных учреждений работали «летние школы», которые посетили 3017 детей.





Пятница, 20 сентября 2019 г. 488

Источник: Портал Информер