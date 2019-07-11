Более 2 000 российских десантников высадились в Крыму

Более 2,4 тысяч военнослужащих десантно-штурмового соединения из Новороссийска высадились на двух площадках в Крыму в ходе совместных летно-тактических учений ВДВ и Военно-транспортной авиации (ВТА). Об этом сообщает пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В ходе проводимого совместного летного тактического учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации более 2,4 тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения, совершив перелет на большие расстояния 40 самолетами Ил-76 Военно-транспортной авиации с аэродромов взлета Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный, десантировались на площадки приземления «Найманская» и «Охчи-Оба» в Крыму», – отмечается в сообщении.

Десантирование проводилось с высоты 600 метров из самолетов Ил-76 двумя параллельными потоками. По сценарию учений, личный состав после десантирования совершил захват объектов условного противника и уничтожил незаконное вооруженное формирование.

«В ходе основного этапа учения впервые на территории Крыма мы провели десантирование более 2,4 тысячи военнослужащих, после чего отработали тактические задачи с подразделениями соединения по сбору на площадке приземления, захвату и уничтожению объектов условного противника и незаконных вооруженных формирований, а также овладению полевым аэродромом для посадки на нем самолетов Военно-транспортной авиации», – сказал журналистам заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

Впервые в десантировании было задействовано более 40 самолетов Ил-76, которые осуществляли выброску подразделений ВДВ с малых высот от 600 до 900 метров двумя параллельными потоками при минимальном боковом эшелонировании. После проведения десантирования личный состав подразделений ВДВ отработал захват аэродрома условного противника, а экипажи самолетов Ил-76 отработали заход на посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу.