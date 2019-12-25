Более 200 единиц медоборудования поступило в севастопольские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Более 200 единиц медицинского оборудования поступило в севастопольские больницы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

С 1 января 2019 года Севастополь в числе других регионов РФ приступил к реализации нацпроекта «Здравоохранение». Его ключевая задача – повысить уровень медицины в стране.Нацпроект включает шесть приоритетных направлений работы: развитие поликлинической сети, борьбу с болезнями сердца и онкопатологиями, развитие детского здравоохранения, информатизацию и кадровое обеспечение.

В течение года были утверждены региональные программы, содержащие планы мероприятий по снижению смертности от основных причин.

Они направлены на снижение факторов риска, совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи, улучшение системы диспансерного наблюдения пациентов, информатизацию здравоохранения, кадровое обеспечение. Одно из важнейших направлений – закупка медицинской аппаратуры для городских больниц.

К концу декабря в Севастополь поступили более двухсот единиц оборудования на общую сумму около 350 миллионов рублей.Так, для Регионального сосудистого центра купили аппараты искусственной вентиляции лёгких, УЗИ для исследования сердца и сосудов, диагностический комплекс, функциональные кровати, мягкие модули для зала лечебной физкультуры.

В онкодиспансере появился новый видеоэндоскопический комплекс, коагулометр, фотомикроскопы, рентген-аппараты, анализаторы, ультразвуковые скальпели, компьютерная система сбора и архивирования данных ангиографии и аппарат МРТ. Последний будет размещён в модульном здании, монтаж которого заканчивается в настоящее время.

Для дооснащения детских поликлиник городских больниц №№ 4, 5 и 9 закуплены аппараты УЗИ, рентген-диагностический комплекс, электрокардиограф, фиброскоп, прибор для исследования функции внешнего дыхания.

Также были закуплены 178 автоматизированных рабочих мест для сотрудников медицинских учреждений. Кроме того, у севастопольского здравоохранения появился собственный центр обработки данных.

Он размещен в специализированном транспортном контейнере, внутри которого расположен комплекс информационной, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры. ЦОД подключен к каналам связи и предназначен для хранения и обработки информации, собираемой со всех городских больниц.

Он обеспечивает исправную работу существующих медицинских информационных систем: центрального архива медицинских изображений, системы мониторинга лекарственных препаратов, материально-технической базы, лабораторно-информационную систему, а также тех, которые будут разработаны в будущем.

Напомним, оборудование – рентгены, УЗИ, флюорографы, маммографы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, наркозно-дыхательные аппараты и другая техника – поступает в городские больницы и в рамках московских межбюджетных трансфертов. Часть аппаратуры начнёт работать в ближайшее время. Часть «тяжёлой» техники будет введена в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, после процедуры лицензирования.







Среда, 25 декабря 2019 г. 70

Источник: Портал Информер