Более 200 севастопольцев готовы выкупить землю по льготным ставкам

19 августа 2019     12
Более 200 севастопольцев готовы выкупить землю по льготным ставкам

В департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя обратилось 224 собственника индивидуальных жилых/садовых домов и коммерческих объектов, желающих выкупить земельный участок под строением за 5% и 20% от кадастровой стоимости. Об этом сообщил и.о. директора департамента Рустэм Зайнуллин.

«На сегодняшний день из 224 обращений положительные решения приняты по 33 земельным участкам, решения отказать в выкупе – по 25 земельным участкам. Отказы связаны в первую очередь с тем, что заявления о выкупе написаны одним собственником объекта, когда соответствующее желание должны выразить все собственники строения.

Вторая причина для отказа – это несоответствие адреса земельного участка с объектом капитального строительства. Для решения данного вопроса и привидения участка и дома к единому адресу севастопольцам необходимо обращаться в департамент архитектуры и градостроительства города», – сказал Зайнуллин.

С июля 2019 года собственники индивидуальных жилых или садовых домов имеют законное право выкупить земельный участок, на котором располагается объект недвижимости, за 5% от кадастровой стоимости, собственники иных объектов недвижимости – за 20% от кадастровой стоимости.

Ранее участки можно было выкупать только по рыночной стоимости, определенной на основе независимой оценки.

Отметим, что порядок определения стоимости городских земельных участков, выкупленных без проведения торгов, утвержден постановлением правительства Севастополя.


Понедельник, 19 августа 2019 г. 91

Источник: Портал Информер

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