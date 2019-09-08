Более 250 избирательных кампаний проходят в Единый день голосования в Крыму

Более 250 избирательных кампаний проходят в Единый день голосования в Крыму. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.

«В общей сложности сегодня проходит 266 избирательных кампаний: одна по выборам депутатов Государственного совета и 265 – по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований», – заявил Малышев.

Всего в Крыму 1 478 004 избирателя. Участки начали работу в 8.00. Об этом информирует Крыминформ.

«Голосование началось в 8.00 и завершится в 20.00. В Республике Крым образован 1201 избирательный участок, из них 1 163 образованы сроком на пять лет и 38 в местах временного пребывания избирателей, из них 36 – больницы, один в СИЗО и один в аэропорту Айвазовского. Все они начали работу вовремя», – объяснил Малышев.

На этих выборах также работают комплексы обработки избирательных бюллетеней.

«На выборах на 247 избирательных участках будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Проведено плановое тестирование, которое показало полную готовность комплексов к работе. Для сравнения, на выборах президента России в Крыму использовалось 57 таких КОИБов. Они будут применяться в 7 городах, при этом в Симферополе они будут почти на всех участках», – добавил Малышев.

По словам председателя избиркома, участки открылись без нарушений.

«У меня есть уверенность, что избирательные комиссии Крыма в рамках своих компетенций сделают все от них зависящее, чтобы обеспечить открытость, гласность и прозрачность всех выборных процедур», – резюмировал он.

Для справки:

В выборах в Государственный совет Республики Крым принимают участие 535 кандидатов, представляющих 8 политических партий: ЛДПР, Партия пенсионеров, КПРФ, «Патриоты России», «Справедливая Россия», Коммунистическая партия «Коммунисты России», «Единая Россия» и «Родина». На выборы в муниципальные органы власти зарегистрировано 5 584 кандидата по всему Крыму. В 8.00 участки заработали и в Севастополе. Там проходят выборы депутатов Законодательного собрания. Работают 180 участков.





Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 206

Источник: Портал Информер