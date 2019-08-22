Более 30 звёзд устроят грандиозный двухдневный музыкальный марафон на Гасфорта

30 популярных исполнителей выступят на сцене Фестиваля музыки «Крымская волна», который в этом году будет проходить одновременно с Фестивалем экстремального туризма XFEST 24 и 25 августа у подножия горы Гасфорта.

Этого удалось добиться благодаря взаимодействию оргкомитетов фестивалей с крупнейшей радиостанцией страны «Русское Радио» и Музыкальным телеканалом RU.TV.

Настолько масштабного по исполнительскому составу концерта на полуострове еще не было. Настоящий звездный десант и бесплатный вход, как надеются организаторы фестивалей, привлекут тысячи севастопольцев и гостей города.

Концертная программа начнется в 17:00 и будет рассчитана на людей разных возрастов. Участников и гостей события ждет более шести часов зажигательной музыки.

24 августа на сцене фестиваля выступят MOLLY, ST, Айкью, T-Killah, MASHA, Земляне, Маша Вебер, PLC, Кубинец, Хасан, Elvira T, СПБ!, Sabi Miss, Tony Tonite, Arsenium и Мэйти.

А 25 августа будут зажигать 25/17, Градусы, Пицца, Natan, Slame, Дана Соколова, Клава Кока, Кравц, Мот, НАZИМА, TERNOVOY, Анет Сай.

««Крымская волна» – это уникальный передвижной фестиваль, который уже второй год подряд проходит на полуострове под эгидой «Русского Радио» и Музыкального телеканала RU.TV. В этом году нас ждет беспрецедентный звездный лайн-ап. Более 30 популярных артистов приедут, чтобы устроить грандиозный двухдневный музыкальный марафон для всех жителей и гостей города. Это крупнейшее событие летнего события 2019 года! Надеюсь, погода нас не подведет!», – отметила заместитель генерального директора Русской Медиагруппы Елена Кунина.

24-25 августа у подножия горы Гасфорта в Севастополе состоится самое яркое событие активного лета – Фестиваль экстремального туризма XFEST. Он будет проходить в третий раз, и в этом году событие станет одним из самых масштабных в России.

Два дня, полные захватывающих соревнований, выступлений звезд мирового экстрима, шоу-программы с мировыми рекордами, 16 интерактивных площадок для всех посетителей, яркие музыкальные концерты, сотни участников и тысячи гостей со всей страны – этот август однозначно будет самым жарким.

Организаторы подготовили насыщенную двухдневную программу, в которой смогут принять участие все желающие. Вход на фестиваль – свободный, детали на сайте xfest.sevastravel.ru. Для удобства гостей к месту проведения события будет организован трансфер из разных районов города. Для автомобилистов подготовят парковочные места. На площадке фестиваля будут работать разнообразные фуд-корты.





Четверг, 22 августа 2019 г. 919

Источник: Портал Информер