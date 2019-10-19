Более 4,5 тысяч человек вышли в Севастополе на общегородской субботник

19 октября 2019     17
Более 4,5 тысяч человек вышли в Севастополе на общегородской субботник

Сотрудники правительства Севастополя и подведомственных учреждений сегодня очистили от мусора более 40 общественных пространств.

Это такие знаковые места как Сапун гора, Ушакова балка, склон у Матросского клуба и другие площадки. Масштабный субботник прошел в бухте Омега – где по поручению Михаила Развожаева ведется работа по сохранению фисташковой рощи.

«Сегодня среди 40 общественных пространств, на которых проходят субботники, есть и знаковое место – фисташковая роща в Омеге. Мы не только сохраняем деревья для будущих поколений, но и собственными силами приводим территорию в порядок.

Я хочу призвать всех севастопольцев подключиться к этой замечательной инициативе общегородских субботников. Вместе мы сможет сделать наш город еще краше»,– отметил вице-губернатор Алексей Парикин.

Как рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, к субботнику в Омеге присоединились и хозяйствующие субъекты. Горхозу удалось найти хозяина заброшенной стройки и привлечь его к вывозу строительного мусора с территории.

«За каждым подразделением правительства и подведомственным учреждением закреплена территория для уборки. Сегодня очень хороший результат – мы собрали и вывезли более 50 КАМАЗов мусора», – рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Следующий субботник пройдет 26 октября. В рамках месячника чистоты планируется уборка порядка 550 тыс. кв. метров. В рамках этой работы ликвидируются свалки, высаживаются саженцы деревьев и кустарников.



Суббота, 19 октября 2019 г. 437

Источник: Портал Информер

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