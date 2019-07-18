Более 5 тысяч литров не достались крымчанам

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Евпатории в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили у местного предпринимателя более 5 тысяч литров алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Из незаконного оборота изъято более 5 тысяч литров фальсификата, употребление которого представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.–>
По подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей.
В частности, местный предприниматель частным образом организовал продажу алкоголя без акцизных марок. По заказу привозил покупателям нужное количество товара. При этом привлек к осуществлению данной деятельности знакомую», – заявили в пресс-службе.
Согласно результатам проведенной экспертизы, реализуемый алкоголь не только не соответствует законодательным требованиям, а и представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.
В пресс-службе СК сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Сотрудники следственного отдела по Евпатории возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ (хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору)», – отметили в пресс-службе СК.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Источник: Портал Информер
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