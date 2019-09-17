Более 7 % читателей «ИНФОРМЕРа» ответили, что им в Севастополе не хватает казино

Казино (википедия) — игорное заведение, в котором с использованием рулетки, игровых столов для карточных игр и игры в кости, игровых автоматов, а также другого игорного оборудования осуществляется проведение азартных игр с объявленным денежным или иным имущественным выигрышем. Настольная игра проводится с помощью помощников (ассистентов) — крупье.

Принцип большинства игр, проводящихся в казино — результат игры, для её участника зависит, прежде всего, от элемента случайности. В играх, проводящихся в казино, казино может выступать как собственно организатор (рулетка, блэкджек, крэпс), так и как обслуживающая сторона (Техасский покер, Омаха покер, баккара и т. д.).

В большинстве казино мира игровые залы делятся на два типа: зал традиционных игр и игровой зал. Игры, получившие наибольшую популярность в казино различных стран мира: рулетка, блэкджек, покер, баккара, пунто-банко[en], крэпс, игровые автоматы и т. д.

Источник: Портал Информер