Более 9,3 тысяч человек воспользовались «Кометой» в июне

«Комета», курсирующая на маршруте Севастополь-Ялта-Севастополь, перевезла в июне 2019 года более 9,3 тыс.пассажиров. Это на 10% выше запланированных показателей. Средняя загрузка по всем рейсам составила 72%. По маршруту Ялта-Севастополь услугами Кометы воспользовались 5 030 пассажиров, что на 17%выше пассажиропотока на маршруте Севастополь-Ялта.

По итогам июня наибольшая доля пассажиров воспользовалась тарифом «Стандарт» – 64%, 20% пассажиров использовали тариф «Комфорт», 16% – тариф «Детский». При покупке билета пассажиры гораздо активней пользовались кассами, и доля таких пассажиров составила 98%. Еще 2% пассажиров воспользовались электронными каналами продаж (сайт и мобильное приложение).

Ввиду неблагоприятных погодных условий (высота волны 2,0 м и выше, скорость ветра 15-17 м/с с порывами до 20 м/с) в июне из 120 рейсов было отменено 8 рейсов. Возврат билетов осуществляется в полном объеме.

«Мы считаем, что средняя населенность в 72% является хорошим показателем для июня. Пик туристического сезона для Крыма впереди, есть уверенность, что спрос на билеты в ближайшие месяцы повторит прошлогодние показатели. Хотел бы посоветовать нашим пассажирам приобретать билеты заранее», – отметил генеральный директор ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» Алексей Сорокин.