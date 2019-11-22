«Больная Морская»

О ремонте, затеянном на Большой Морской, уже написано столько негодующих статей, что, кажется, добавить больше нечего.

Каждый день люди в соцсетях задаются вопросом, что происходит? Вот совсем недавний пост заслуженного человека, опубликованный в ФБ.

«Не понимаю, что происходит. 17. 20 ул Советская. Рабочие из Киргизии выковыривают плитку, выложенную рабочими из другой республики, и тут же укладывают на место», – говорится в сети.

Понятно, что любой ремонт, будь он даже в собственной квартире, доставляет массу неудобств. Но цель, как говорится, оправдывает средства. По крайней мере, должна оправдывать, а неудобства должны быть минимизированы.

Недавно прочел публикацию-крик души в издании «Севастопольская газета».

Приведу текст публикации полностью

Утром во вторник, 12 ноября, в редакцию «Севастопольской газеты» позвонили из Севастопольского драмтеатра им. Лавренева: «Что же это такое делается?! Спасите! Помогите!»

Дело в том, что ремонтные работы на площади Ушакова рабочие решили начать с площадки около здания Матросского клуба, а точнее, с установки у центрального входа в него ограждающих решеток и разборки тротуарной плитки, которую в свое время уложило здесь Министерство обороны.

Напомним, со стороны Исторического бульвара у Матросского клуба забор стоит уже около года. Теперь городские власти по договоренности с подрядчиком решили взять данное флотское учреждение культуры в «круговую осаду». Так во время Крымской кампании это делали англо-французские интервенты. И на сей раз это отнюдь не выглядит исторично и, тем более, театрально.

— Мы со всех сторон оказались огорожены решетками, в том числе центральный вход. А у нас в субботу спектакль, билеты распроданы, и у меня вопрос: как наши зрители смогут подойти к зданию театра?! — возмущается главный администратор театра Юлия Пимкина.

По ее словам, работы начаты без какого-либо предупреждения, тем более спроса.

— А кто-то подумал о том, что скоро Новый год, в театре готовится новогодняя программа для детей. До начала елок остался месяц, они что, все это закончат до этого времени?! — негодует Ю.Пимкина, вспоминая при этом, что все многочисленные обращения к руководству города об аварийном состоянии здания Матросского клуба не находят никакого отклика.

— У нас рушится башня. Сколько раз обращались, никому до этого нет дела! Замена хорошей плитки на неизвестно какую оказалась важнее! — считает главный администратор.

В этом письме настораживает то, что люди обращаются не в местное правительство, не к депутатам в Заксобрание или муниципалитет, а ищут справедливости у «четвертой власти», т.е. потеряли веру в эффективность органов власти государственной.

А ведь недавно, (перед выборами в Заксобрание) даже обычную детскую площадку совместно открывали зампред Совфеда Андрей Турчак, врио губернатора Михаил Развожаев, два депутата Госдумы РФ Дмитрий Саблин и Дмитрий Белик. Олицетворение взаимодействия ветвей власти (правда, проект крупным не назовешь, но что под руку попалось, то попалось).

А что наш нынешний культурный (профильный) вице-губернатор Ольга Тимофеева? Молчит, а ведь не так давно она буквально прославилась своими истериками в заповеднике Херсонес, «отстаивая» науку и культуру от «поповского нашествия». Правда, в то время винила во всем «пятую колонну». Сейчас, выучив как «культурный зам» русские пословицы, похоже, уяснила – молчание – золото.

Как я знаю, сейчас многие предприниматели, у которых торговые точки (кафе, бары, магазины) находятся на Большой Морской, прекратили или намерены прекратить свою работу, поскольку проход в их заведения огорожен решетками, кругом кипит стройка, горы мусора.

Как-то пробравшись сквозь строительные заграждения, перешагивая через грабли и лопаты, со своим товарищем я сумел проникнуть в один знакомый бар. Скучающим без посетителей официанткам сказал: «Зато теперь вы никогда не сможете сказать, что не работали на стройке». В ответ только унылая улыбка. Думаем закрываться.

Но я никак не ожидал, что такое мощное учреждение, подчиненное, насколько я понимаю, Министерству обороны, тоже попадет в окружение и понесет потери. Нетрудно представить испорченное настроение тех, кто придет на спектакль, но вместо этого будет искать лазейку в заборе, чтобы вернуть деньги за зря купленные билеты.

Правительство не предложило какой-либо вменяемый вариант возмещения понесенных предпринимателями убытков. Местный уполномоченный по правам предпринимателей, занимающий госдолжность в Севастополе, тоже нем как рыба.

Но можно ли как-то бороться с таким своеволием подрядчиков, еще раз повторюсь, бороться с пониманием того, что ремонт – это всегда неудобства, можно сказать – холодный пожар.

Осложняет вопрос защиты прав предпринимателей, полное отсутствие информации о проводимых строительных работах. Непонятно, кто заказчик, кто подрядчик, а если такая информация появляется, то ее трудно отнести к достоверной. Владимир Базаров – заочная ставка.

Тем не менее, посмотрим, что говорят нормативные акты.

В соответствии с п.6.2.8 Свода правил Организация строительства. 48.13330.2011 лицо, осуществляющее строительство, до начала любых работ должно оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов. При въезде на площадку следует установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора (в случаях, когда надзор осуществляется) или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

Не уведомление заказчиком или подрядчиком работ владельца (магазина, бара. кафе и т.д.) о производстве строительных работ может быть расценено как злоупотребление правом (ст.10 ГК РФ). При этом если в результате действий лица при производстве ремонтно-строительных работ объект не мог работать в нормальном режиме, (например, подъезд к нему был значительно затруднен), на практике встречаются споры о взыскании убытков (упущенная выгода). Убытки могут складываться из упущенной выгоды вследствие неполучения прибыли от реализации товаров в магазине.

Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Пока судебная практика идет вразнобой, то есть ее однообразное применение не сформировано. Но, тем не менее, бороться за свои права необходимо, хотя бы для того, чтобы пренебрежение ими не вошло в привычку.

Борис Колесников

Источник: Портал Информер