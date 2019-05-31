Больницу Севастополя начали реанимировать

31 мая 2019     16
Больницу Севастополя начали реанимировать

В севастопольском противотуберкулезном диспансере стартовал капитальный ремонт. Работы начались с полного обновления крыши здания – монтируется вальмовая металлическая кровля.

«Вскоре начнется установка железобетонного ограждения, соответствующего всем требованиям антитеррористической защищенности. На 2020-2021 годы запланирован капитальный ремонт здания стационара со 2 по 6 этаж, а также капитальный ремонт амбулаторного отделения с монтажом системы приточно-вытяжной вентиляции», – рассказал главный врач Севастопольского противотуберкулезного диспансера Андрей Вербицкий.

В течение 3-х лет Севастопольский противотуберкулезный диспансер будет приведен в соответствие с Требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, инфекционного контроля, доступной среды, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

Уже в ближайшие 2 года будет закуплено все необходимое оборудование для повышения качества оказания медицинской помощи больным туберкулезом. 

Одна из самых ожидаемых поставок в медицинском учреждении – аппаратура для ПЦР диагностики – высокоточного метода молекулярно-генетической диагностики, позволяющей выявить у человека различные инфекционные и наследственные заболевания, как в острой, так и в хронической стадии, даже задолго до проявления признаков заболевания.

В диспансере появятся новые компьютерный томограф, УЗИ-аппарат, рентгенологические комплексы, эндоскопическое оборудование. Всё это позволит вывести диагностику на более высокий уровень и, как следствие, улучшить качество оказания медицинской помощи. 

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Источник: Портал Информер

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