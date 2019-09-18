Большая Морская в Севастополе преобразится, а кедры останутся

Представители разработчиков проекта представали старшим по домам ул. Большая Морская концепцию благоустройства улицы.

На встрече обсуждалось обустройство пешеходных зон, велодорожек, ремонт дворов, озеленение, обустройство ливневой канализации, приведение к единому стилю рекламных конструкций, создание зон отдыха, облагораживание фасадов и кровель. В рамках программы «Чистое небо» предполагается модернизация сетей наружного освещения.

Жителей волнует предложенная схема пешеходно-транспортной сети от пл. Лазарева до пл.Ушакова. Концепцией предлагается преобразовать кольцо на пл. Лазарева в Т-образный перекресток, с созданием пешеходной площади, парковки и мест для отдыха, с дополнительным озеленением, сохранением центрального кедра.

На площади Ушакова предлагается преобразовать движение в турбокольцо, которое позволит увеличить пропускную способность улицы Большая Морская. Также планируется обустроить велодорожки, выделить полосу движения для общественного транспорта и автомобилей, выделить парковочные места.

Средства на реконструкцию улицы Большая Морская в размере 22 миллиардов рублей выделены правительством Москвы в рамках соглашения, подписанного в 2018 году.

Работы будут проводиться в несколько этапов – благоустройство улицы и двух примыкающих к ней площадей (Ушакова и Лазарева), изменение схемы движения транспорта, ремонт фасадов и крыш домов, прокладка новых коммуникаций и инженерных сетей.

По словам разработчиков из московского архитектурного бюро Wowhaus, на Большой Морской будут вымощены гранитом все тротуары и пешеходные дорожки, размещены новые тумбы, скамейки и урны в послевоенном стиле, посажены 200 новых деревьев (орех и черешня), снята с фасадов домов старая штукатурка и отреставрирована первоначальная кладка.

Предложения и замечания зафиксированы и будут рассмотрены проектировщиками при реализации проекта. Благоустройство улицы будет проводиться с учетом мнения жителей.

Правительство Севастополя начало сбор предложений жителей относительно планов по благоустройству улицы Большая Морская в мае этого года.

Фото пресс-службы правительства Севастополя





Среда, 18 сентября 2019 г. 171

Источник: Портал Информер