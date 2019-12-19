Большая пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря 2019 года: прямая онлайн-трансляция (ФОТО, ВИДЕО)

19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин проводит большую ежегодную пресс-конференцию. Она начинается в 12:00 по московскому времени в Центре международной торговли – аккредитовано рекордное количество представителей прессы, 1895 человек. Среди них и корреспонденты «ИНФОРМЕРа».

Мы ведем онлайн-трансляцию пресс-конференции президента России и анализируем ответы президента на вопросы журналистов.

11:27

В Центре международной торговли работает небольшой сувенирный магазин для журналистов. Для многих визит в Москву на пресс-конференцию президента — это целое событие. На память покупают календари и блокноты, но самый популярный сувенир — новогодний шарик.

11:26

Журналист из Болгарии хочет задать российскому лидеру несколько вопросов. Он хотел бы, чтоб Путин отменил визы для стран Евросоюза. Говорит, что это поможет всем: в Россию потекут инвестиции и люди. При этом Москва должна сделать первый шаг, уверен он. То есть первой отменить визы.

11:26

Песков: «Путин готов ответить на вопрос о деле Голунова, если его зададут»

11:23

Самой короткой по времени – 1 час 35 минут – была первая встреча с журналистами в 2001 году, самой продолжительной – 4 часа 40 минут – пресс-конференция 2008 года. Соответственно и количество вопросов в эти два года было минимальным и максимальным.

11:23

Журналистка не использует баннеры, но взяла с собой плакат с изображением президента для привлечения внимания.

11:22

Пресс-центр работает.

11:21

Журналисты Павлова Посада (Московская область) решили подарить Владимиру Путины платок. Понравится ли президенту подарок?

11:20

Журналистов начали пускать в зал. У дверей собралась толпа. Но все держатся спокойно и терпеливо. Плакатов в целом мало, ярких нарядов тоже немного.

11:18

Трансляция начнется в 12.00 (мск) и предполагается, что закончится в 15.00. Однако обозначенное время условно, так как продолжительность мероприятия не ограничена. В 2008 году, например, пресс-конференция была рекордной по продолжительности, и длилась она 4 часа 40 минут. За это время президент успел ответить на 106 вопросов. Тогда на мероприятие аккредитовались 1364 журналистов. Поэтому прогнозировать продолжительность ежегодных пресс-конференций Владимира Путина никто не берется.

11:15

Среди участников пресс-конференции Владимира Путина есть и такие. Как вы думаете, какой вопрос они зададут президенту?



11:12

Сколько в этом году продлится пресс-конференция – никто не знает, решение принимает Владимир Путин. Однако телеканалы заложили на эфир из ЦМТ три часа.

11:05

Перед большой пресс-конференцией главы государства журналисты рассказали, как будут привлекать его внимание. Обычно это пытаются сделать самыми разными способами: с помощью национальных костюмов или плакатов с “цепляющими” надписями.

Так, Александр Данильчев из Республики Мордовия рассказал, что будет показывать президенту необычный музыкальный инструмент. Он называет торама или дорама.

“Надеемся привлечь внимание президента этим инструментом. Организаторы и все люди, причастные к этой пресс-конференции, сказали, что есть определенные требования к звучанию. Мы просто планируем показать этот инструмент президенту и надеемся, что этим инструментом привлечем его внимание”, – рассказал Данильчев.

Журналист сообщил, что хочет спросить у Владимира Путина про перепись населения. Также его интересовали вопросы о развитии этнотуризма и сохранении этнокультурного многообразия нашей страны.

11:04

Зарубежные журналисты стали подтягиваться ближе к началу. Российские журналисты спокойны — привычное дело.

11:03

Пришедшие журналисты выделяются своими образами.

Фото МК

10:52

В этом году большая пресс-конференция Владимира Путина установила рекорд по числу аккредитованных на нее журналистов — 1895 человек. Большинство из них представляет федеральные региональные СМИ. Но на пресс-конференцию аккредитовано и большое колличество иностранных журналистов.

10:51

Одна из журналисток из Мордовии приехала в Москву с валенками для президента и вопросом о развитии народных промыслов в регионе, а её коллега с мордовского телеканала подготовил необычный подарок – национальный духовой инструмент из бересты. Путина он собирается спросить о поддержке этнографического туризма и проблемах демографии в стране.

Иностранные гости также приехали с сувенирами. Журналисты из Болгарии рассказали, что хоть и не собираются задавать вопрос Путину, но хотят подарить ему икону с изображением святого – покровителя славянских народов. Кроме того, они привезли с собой необычный аксессуар – ярко украшенную палочку под названием “сурвачка”, которую используют в Новый год: ею стучат по спине человеку, которому хотят пожелать удачи и здоровья в будущем году.

Журналистка из Пскова хочет поговорить с президентом о проблемах бездомных животных и подготовила привлекающий внимание плакат с изображением щенка и надписью “гав-гав”.

В пресс-конференции принимают участие и совсем молодые журналисты, среди которых ребята из молодежного столичного интернет-издания. Они пришли в футболках с изображением главы российского государства. Волосы ребят окрашены в розовый и кислотно-оранжевый. Они хотят спросить у президента о том, как он борется с депрессией. Привлекать внимание президента во время пресс-конференции они намерены пением.

Кроме того, журналисты подготовили вопросы о межстрановых отношениях, о проблемах ветеранов, вопросы на региональные темы. А журналист из Пакистана рассказал, что хочет попросить у Путина сравнить Россию 20-летней давности с положением в стране в настоящее время, а также спросить об отношениях с США.

10:50

Вы уже догадались, каким будет вопрос от «ИНФОРМЕРа»? Есть варианты — пишите в комментариях.

10:20

Так выглядит зал, где в полдень начнут работать Владимир Путин и 2 тысячи журналистов.

10:12

Журналист “кремлевского пула” Дмитрий Смирнов предсказал темы, которые будут затронуты в ходе разговора президента со СМИ.

По его мнению, Путин будет отвечать на вопросы об экономических итогах года, пенсиях, нацпроектах, ЕС, Трампе, Зеленском, расширении НАТО, Голунове.

Также могут быть вопросы-просьбы в духе “у нас обещали построить детскую площадку и обманули”, “мы волонтеры и у нас есть проект”.







Четверг, 19 декабря 2019 г. 452

Источник: Портал Информер