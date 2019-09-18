Большая чистка в ФСБ

18 сентября 2019     13
Большая чистка в ФСБ

Бывший начальник банковского отдела управления «К» ФСБ России Кирилл Черкалин начал сотрудничать со следствием. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство «Росбалт».

Как отмечает издание, Черкалин заключил соглашение, в рамках которого готов дать показания о своей роли в ряде преступлений, а также сообщить об участии в них других бывших и действующих сотрудников спецслужбы, в частности о Дмитрии Фролове.

По данным «Росбалта», Черкалин раскаивается, что принимал участие в подобной деятельности. Утверждается, что после проверки фактов, изложенных Черкалиным, могут последовать новые задержания и аресты.

При обыске у сотрудников ФСБ изъяли 12 миллиардов рублей

Кроме того, как рассказывают источники агентства, в ФСБ приходят бизнесмены и банкиры, столкнувшиеся с Фроловым и Черкалиным.

Силовикам они сообщают, какие суммы были переданы за общее покровительство и услуги.

При этом материалы не сдвигаются с места из-за отсутствия доказательной базы.

«С показаниями Черкалина расследование по некоторым подобным эпизодам, возможно, удастся сдвинуть с мертвой точки», — рассказывают источники агентства в спецслужбах.

Полковники Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов, а также их коллега Андрей Васильев были задержаны и арестованы в апреле.

Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро.

Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Сообщалось, что накопленные миллиарды полковники, возможно, собирались вывезти за границу или продать. Как утверждал сослуживец сотрудников в силовых структурах, долго хранить такие деньги бессмысленно.

Позднее бывший сотрудник КГБ, бизнесмен Александр Лебедев рассказал, что полковники на протяжении нескольких лет покрывали банкиров, которые занимались хищениями, получали определенный процент за свою работу.

При этом найденные у контрразведчиков 12 миллиардов рублей являются лишь «карманными расходами».

 

Источник: Портал Информер

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