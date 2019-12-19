Больше половины вызовов на экстренный номер 112 оказались ложными

Более 175 тысяч вызовов на экстренный номер «112» в Крыму оказались случайными. Об этом сообщила глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

«По данным на 15 декабря, с начала 2019 года на единый номер «112» поступило 222 264 вызова. Три четверти – 177 764 вызова, являются отказом, сбросом или ошибочным», – отметил Шахов.

Отмечается, что в экстренные службы были перенаправлены 39 083 вызова, из них около 15 894 – в «скорую помощь», 16 654 – в полицию, 2078 – в пожарную охрану, 754 – в экстренную службу газовых сетей.







Четверг, 19 декабря 2019 г. 312

Источник: Портал Информер