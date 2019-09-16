В Крыму проходят Большие гастроли Свердловской музкомедии. Артисты уже были на полуострове в 2014 году и оставили неизгладимый след в сердцах зрителей. В этом году они порадуют жителей и гостей Ялты, Севастополя и столицы Крыма.
В Симферополе они представят:
17, 21 и 25 сентября – великолепный спектакль «Екатерина Великая», на который 5 лет назад было невозможно приобрести билеты;
19 и 27 сентября – мюзикл «Казанова»;
20 и 28 сентября – комическая оперетта «Летучая мышь»;
23 и 29 сентября – комедия-фарс «Тетка Чарли»;
Кроме этого зрителей ждут на комедии: «Скандал по-французски» (18 сентября), Как вернуть мужа» (26 сентября), оперетту «Герцогиня из Чикаго», (22 сентября), мюзикл «Черт и девственница» (24 сентября) и на заключительный гала-концерт «Мы желаем счастья вам», который завершит гастроли 30 сентября.
Более подробно о спектаклях можно узнать на сайте Крымского музтеатра, на сцене которого пройдут спектакли
https://muzteatr.net/category/repertuar/gastroli-sverdlovskoj-muzkomedii/
Новости партнеров
Олег Широков
Источник: Крымские новости
|
В правительстве Севастополя обсудили реконструкцию улицы Большая Морская
Концепция реконструкции улицы Большая Морская, которая недавно была представлена, требует общественного обсуждения. Первая презентация общественному совету при департаменте городского хозяйства …
|
Подрядчиков, срывающих ремонт дорог в Севастополе, оштрафуют
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, после доклада и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, поручил руководителю ведомства Игорю Титову взять на личный …
|
Большие гастроли Свердловской музкомедии в Крыму
В Крыму проходят Большие гастроли Свердловской музкомедии. Артисты уже были на полуострове в 2014 году и оставили неизгладимый след в …
|
Начата разработка проектно-сметной документации для реконструкции улицы Руднева
Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов. “Улица напрашивается, чтобы там увеличили …
|
Строителей оштрафуют за срыв сроков ремонта дорог
К настоящему моменту подрядчики не успевают вовремя завершить работы на улицах: Капитанская, Меньшикова, Подгорная, Речная, Советская, Сумская и Умерова. Врио …