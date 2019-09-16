Большие гастроли Свердловской музкомедии в Крыму

В Крыму проходят Большие гастроли Свердловской музкомедии. Артисты уже были на полуострове в 2014 году и оставили неизгладимый след в сердцах зрителей. В этом году они порадуют жителей и гостей Ялты, Севастополя и столицы Крыма.

В Симферополе они представят:

17, 21 и 25 сентября – великолепный спектакль «Екатерина Великая», на который 5 лет назад было невозможно приобрести билеты;

19 и 27 сентября – мюзикл «Казанова»;

20 и 28 сентября – комическая оперетта «Летучая мышь»;

23 и 29 сентября – комедия-фарс «Тетка Чарли»;

Кроме этого зрителей ждут на комедии: «Скандал по-французски» (18 сентября), Как вернуть мужа» (26 сентября), оперетту «Герцогиня из Чикаго», (22 сентября), мюзикл «Черт и девственница» (24 сентября) и на заключительный гала-концерт «Мы желаем счастья вам», который завершит гастроли 30 сентября.

Более подробно о спектаклях можно узнать на сайте Крымского музтеатра, на сцене которого пройдут спектакли

https://muzteatr.net/category/repertuar/gastroli-sverdlovskoj-muzkomedii/

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Олег Широков

Источник: Крымские новости