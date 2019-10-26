Большие перестановки в правительстве Ялты

25 октября в ходе оперативно-хозяйственного совещания в местной администрации исполняющий обязанности главы Ялта Иван Имгрунт представил новых сотрудников.
«Представляю руководителя аппарата администрации Романец Ирину Васильевну. Она имеет опыт работы на государственной и муниципальной службе. Последние 10 лет Ирина Романец занимала должность заместителя мэра города Сочи по социальным вопросам», – сообщил он.
Он выразил надежду, что «с ее приходом мы внесем коррективы в организацию работы аппарата администрации, потому что есть необходимость вносить вопросы планирования и повышения ответственности».
Иван Имгрунт также заявил, что у него появится несколько помощников. Так, Максим Дворецкий, будет заниматься вопросами туризма и санаторно-курортного направления. Направлением торговли — Сергей Литвинов.
«Он будет рекомендован на должность начальника отдела торговли», – пояснил Имгрунт и добавил, что еще один его новый помощник – Илья Козлов «с сегодняшнего дня занимается вопросами рекламы».
Кирилл Трофимов, по словам исполняющего обязанности главы администрации, будет рекомендован на должность руководителя правового департамента.
«Все они прибыли из Санкт-Петербурга, имеют достаточный опыт работы, и, надеюсь, внесут коррективы в организацию работы. Так что все эти вопросы в ближайшее время мы решим», – заверил Имгрунт.
Справка:
Ирина Романец родилась в 1966 году в Узбекской ССР. В 1987 году с отличием окончила Челябинский государственный институт культуры по специальности: «Культурно-просветительская работа». В 2001 году окончила Краснодарский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». В 2003 году Романец стала кандидатом психологических наук.
В 1988 году занимала должность секретаря комитета ВЛКСМ Челябинского государственного института культуры. С 1993 года начала трудовую деятельность в администрации Краснодарского края в должности главного специалиста комитета по делам молодежи, затем в должности заместителя председателя комитета по делам молодежи.
В 2001-2003 и в 2004-2007 годах занимала должность первого заместителя генерального директора Всероссийского детского центра «Орленок».
Кроме того, в 2003-2004 годах была председателем комитета по делам молодежи администрации Краснодарского края.
В 2007-2008 годах возглавляла государственную инспекцию труда в Краснодарском крае. С октября 2008 года занимала должность заместителя главы Сочи. В администрации курорта координировала работу по вопросам образования, здравоохранения, культуры, семьи и детства, социальной политики, молодежной политики.
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Источник: Портал Информер