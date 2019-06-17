Большинство жителей Крыма верят в то, что имя определяет судьбу человека

Исследователи социальной сети Фотострана провели опрос среди 1 000 жителей Крыма и поинтересовались – влияет ли имя на характер человека. 56% респондентов уверены, что имя человека оказывает большое влияние на характер и личность.

“Я часто замечаю, что люди с одинаковыми именами очень похожи. Иногда человеку не подходит его имя – это скорее исключение из правила, что имя устанавливает характер. Даже на собак влияет кличка — как назовешь, так и будет себя вести”, – сказали одни.

27% респондентов скептически относятся к тому, что имя может установить личность человек.

“У меня много друзей и все они разные. Я знаю четырех Александров, совсем между собой не схожих. Каждый из них приобрел характер опираясь на жизненный опыт, а не на свое имя”, – отметили другие.

Около 10% заявили, что у них нет какого-либо ответа на этот вопрос.