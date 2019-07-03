Большинство независимых кандидатов в Севастополе мучаются при сборе подписей

Избирательная кампания в Законодательное собрание Севастополя в самом разгаре. До окончания сбора подписей кандидатами осталось всего десять дней. Очевидно, что именно поэтому в лагере независимых кандидатов и непарламентских партий повышается накал страстей.

Кандидаты в депутаты Заксобрания должны сдать все документы до 13 июля 2019 года. У претендентов на кресла народных избранников, идущих по партийным спискам, с этим трудностей не возникает, ведь их политическая сила обеспечивает им всю процедуру регистрации в избиркоме.

Другое дело – самовыдвиженцы. Беднягам нужно хорошо попотеть, чтобы сдать в избирком от 1300 до 1700 подписей жителей избирательных округов. На деле же необходимо собрать до 2 тысяч подписей.

Запас необходим с учетом того, что часть подписей буде забракована членами избиркома: где-то неверно будет оформлена дата, а у кого-то закорючка в клеточку не влезет и так далее.

Откровенно преступными схемами в Севастополе при сборе подписей практически никто не пользуется.

Основной метод нечестной игры, распространенной на этих выборах, — это спойлерство, то есть выдвижение на выборы множества кандидатов, в чьем многообразии рискуют потеряться как известные в городе общественники,так и представители политических партий.

“Примерно неделю назад по нашему округу было всего четыре кандидата, а сегодня стало в два раза больше. И для меня очевидно, что у них нет шансов собрать за себя подписи, можно только их нарисовать”, – рассказал “ИНФОРМЕРу” один из кандидатов.

Но и далеко не все из самовыдвиженцев играют по-честному. Некоторые используют пресловутый административный ресурс, заставляя подписываться за свои фамилии покорных бюджетников и наивных пенсионеров.

Другие активно используют материальную заинтересованность наших граждан. Как рассказал нам один кандидат, работа сборщиков подписей оплачивается “поштучно”. Тариф у большинства кандидатов единый и начинается от 200 рублей за подпись.

Вроде бы немало, но ведь значительную часть этих денег нужно отдать гражданам с пониженной социальной ответственностью, значит, в итоге сборщик получает максимум 50 рублей. И это еще при самых благоприятных обстоятельствах!

Вот и выходит, что у сборщиков просто отсутствует мотивация для работы. В туристический сезон гораздо больше можно заработать на пляжах или же курортных точках.

К этому же прибавьте и постоянные окрики из штабов кандидатов с требованием увеличить количество собранных подписей. Понять их можно: большинство не собрало и трети от необходимого количества. А ведь их еще надо проверить и отсеять, на что, скорее всего, времени просто не хватит.

Поэтому, неудивительно, что большинство кандидатов перестали публиковать информацию об уже собранных подписях. Видимо, чтобы окончательно не разочаровывать своих сторонников и не отбивать желание работать у тех, кто еще верит в чудо. Вот только что-то сверхъестественное для большинства из самовыдвиженцев, так и не произойдет.

Судя по всему, большинство независимых кандидатов не смогут собрать подписи для своего выдвижения в Заксобрание. Это печально, но для этих выводов есть реальные основания. При всем старании плетью обуха не перешибить.

Жесткий подписной барьер пока не преодолим для большинства кандидатов, привыкших общаться со своими согражданами в социальных сетях и мерить свою популярность в обществе количеством лайков и комментариев от многочисленных “друзей”.

Выйдя из теплой виртуальной реальности, самовыдвиженцы окунулись в ледяную реальность, где их никто не знает, не любит, а встречают, хорошо если с простым безразличием, а чаще всего – с матами и угрозами.

Для большинства из них избирательная кампания закончится уже через десять дней. А вожделенный зал заседаний Законодательного собрания встретит их закрытыми дверями и злым глазами охранников.

Но во всем происходящем есть и положительный момент. Подобное погружение в жестокую реальность сыграет свою положительную роль. Некоторые просто навсегда уйдут из политики, поняв, что им там не место.

Те же, кто останется, осознают, что веселая жизнь в социальных сетях с многотысячными друзьями и сотнями лайков просто не имеет никакого отношения к политики. А значит, придется вылезать из своих офисов и становиться ближе к своим избирателям.