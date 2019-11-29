Большинство россиян за медведя

29 ноября 2019     13
Большинство россиян за медведя

65% россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Отмечается, что жители страны продемонстрировали традиционную приверженность образу медведя, который, по их мнению, олицетворяет Россию. Обратной точки зрения придерживаются только 18% опрошенных, а еще 17% затруднились с ответом.

«Следует отметить, что распределение ответов практически не зависит ни от возраста респондентов, ни от уровня их образования, ни от политических пристрастий. Любопытно, что несколько чаще прочих считают медведя подходящим символом москвичи (73%) и сибиряки (71%)», — говорится в сообщении.

Медведя считают правильным символом России 70% мужчин и 61% женщин. Объясняя свою точку зрения, большинство участников опроса, считающих медведя подходящим символом (33%), акцентировали внимание на силе и мощи этого животного.

7% россиян описывали медведя как зверя, который «долго терпит, но если его разозлить, то всем достанется», а еще 5% — как грозного хищника, который «выражает свирепость».

Люди, которые считают медведя неподходящим символом для государства, нередко не могут объяснить свою позицию.

Те же, кто сформулировал причины неприятия этого символа, чаще всего говорят об агрессивности и грубости медведя, а также отмечают, что он вызывает не самые приятные ассоциации с Россией у иностранцев.

Опрос проводился среди 1,5 тыс. респондентов от 18 лет и старше в 53 субъектах Российской Федерации.



Пятница, 29 ноября 2019 г. 136

Источник: Портал Информер

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