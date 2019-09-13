Большинство торговых центров Крыма не соответствуют требованиям пожарной безопасности

Большинство торговых центров в Крыму и Краснодарском крае не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

«Практически каждый второй проверенный объект массового пребывания людей и почти все торгово-развлекательные центры (в Южном федеральном округе) не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Наибольшее число нарушений выявлено в Краснодарском крае и Республике Крым», – заявил Патрушев.

По его словам, в Южном федеральном округе сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров, а проведенные проверки выявили многочисленные нарушения установленных правил пожарной безопасности.

«В 2018 году в округе зарегистрировано более 59 тысяч пожаров и возгораний сухой растительности, от пожаров погибли 722 человека. Вероятность возникновения пожаров, в том числе лесных, сохраняется.

В текущем году массовые пожары на Дальнем Востоке и в Сибири показали, к каким тяжелым последствиям может привести игнорирование правил пожарной безопасности», – отметил Патрушев.





Пятница, 13 сентября 2019 г. 514

Источник: Портал Информер