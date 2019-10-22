Большое интервью «ИНФОРМЕРа» с человеком, благодаря которому россияне могут спать спокойно (ФОТО, ВИДЕО)

История российского государства полна драматических и трагических страниц, позволяющих современным поколениям узнавать о великих сражениях и славных подвигах отдельных личностей, постигать смысл таких понятий, как любовь и верность Родине, воинский долг, честь и доблесть, готовность к самопожертвованию во имя спасения человечества.

И, пожалуй, будь то несколько лет тому, будь то в наше неспокойное время самая сложная и опасная профессия — это бесстрашно и самоотверженно защищать своё Отечество, жертвуя близкими людьми и собственной жизнью ради огромного количества человеческих судеб.

Фраза, произнесенная легендарным актером Василием Лановым, героем из известного фильма «Офицеры» (1970 год): «Есть такая профессия, Иван, – Родину свою защищать», давно стала афоризмом, а для военнослужащих и тех, кто стоят на страже порядка и мира, девизом жизни.

По такому принципу и живёт собеседник «ИНФОРМЕРа» Ян Гагин, эксперт в области безопасности, военно-политический аналитик, человек, благодаря которому россияне могут спать спокойно.

Он уверен, что следует формировать у молодёжи не только традиционные семейные ценности, но и качества патриотизма, продолжения вековых героических традиций, самоотверженных усилий, направленных на укрепление и процветание российского государства. Интересный и благородный мужчина во время беседы признался, что его настольной книгой является «Кодекс чести русского офицера», правил которого он придерживается.

До начала нашей увлекательной беседы хотелось бы упомянуть статью «Контрразведка СБУ разоблачила украинца, который тренировал сербов для захвата Донбасса и вербовал студентов», опубликованную в украинских СМИ. Ссылку на данный материал давать не будем, чтобы не делать им рекламу. Думаю, что по заголовку заинтересованные читатели смогут самостоятельно ознакомиться с публикацией. Давайте лучше разберёмся, где права и ложь. Многим известно, что журналисты из соседнего государства любят подавать «страшилки», чтобы рассказать, как тяжело крымчанам и севастопольцам живётся в российском Крыму. Так ли это на самом деле?

«До нашего с вами разговора хочу отметить, что лестно оказаться таким важным врагом украинской государственности. Но авторы статьи серьезно завышают роль и значение моего участия в «Русской весне» (которая для меня началась в 2008 году, когда наша страна, наконец, открыто ответила силой на угрозу геноцида абхазского и южно-осетинского народов. Статья, конечно, имеет ряд серьезных оплошностей. Но, по сути, вполне правдива. Я не стану отрицать свое активное участие в событиях, описанных в ней (и Крым, и Севастополь, и Новороссия, и работа в органах исполнительной власти нового российского региона).

К обвинению о вербовке на курсах «Экстремальная журналистика». Замечу, что по окончанию подобного курса специалисты, безусловно, расширяют горизонты своего профессионального применения. Возможно, кто-то из них свяжет свою жизнь со службой в вооруженных силах или специальных службах, но это будет только их собственное решение. Вероятно, что этот факт натолкнул авторов «той статьи» на мысли о вербовке. Однако мы же все понимаем, что подобное абсурдно.

В настоящее время возглавляю управление безопасности на ФГУП «СМЗ» Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе, состою в «Союзе журналистов», преподаю спецкурс «Курс выживания и ведения профессиональной деятельности в экстремальных условиях», иногда работаю со СМИ в качестве военно-политического эксперта (с богатым практическим опытом)», — заметил Ян Гагин.

– Ян, расскажите о себе.

– Родился 19 января 1976 года в г. Жуковский Московской области. Отец Дмитрий Гагин – морской офицер, мать Татьяна Клюева – киноактриса. По базовому образованию — юрист, дополнительное образование по направлениям: организация и технология защиты конфиденциальной информации, система комплексного обеспечения безопасности, управление персоналом в системе обеспечения безопасности предприятия, методы и средства противодействия экономическому шпионажу, Федеральная президентская программа подготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ – диплом по специальности «управление». Эксперт в области безопасности с многолетним практическим опытом. Был в «горячих точках» и зоне боевых действий — Чечне и Южной Осетии.

После референдума в 2014 году в Севастополе и Крыму начали создаваться российские органы власти. Я участвовал в формировании и работе департамента безопасности правительства Севастополя (некоторое время руководил им, после был заместителем начальника Управления безопасности и противодействия коррупции, государственный советник 3-го класса), в реформировании субъектовой спасательной службы (центра гражданской защиты ЦГЗ), в формировании севастопольского МФЦ.

С 2018 года — начальник управления безопасности ФГУП «СМЗ» Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе.

Соавтор и преподаватель курса «Психология выживания и ведения профессиональной деятельности в экстремальных условиях» (Севастопольский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова). С супругой воспитываем дочь.

– Почему связали жизнь со служением Отечеству и безопасностью соотечественников, а не, например, стали программистом, офисным работником или строителем? Или не пошли по стопам матери? Ведь ваша мама яркая и талантливая актриса, на советской сказке «Варвара-краса, длинная коса» с её участием многие выросли.

– На актёрскую карьеру моей мамы сильно повлияло замужество – расписалась с моим отцом (военный моряк) и уехала с ним в Севастополь. Она и сегодня говорит о том, что ни о чём не жалеет, а если папа предложил бы прыгнуть с 9 этажа, то согласилась. Думаю, что именно такой должна быть супруга офицера – за мужем и в огонь, и в воду.

Татьяна Клюева в фильме «Варвара-краса, длинная коса»

Несмотря на то, что в столице находятся главные киностудии страны, проходят различные фестивали, показы, премьеры, приехала за отцом в Севастополь (в своё время его направили на службу). У нас часто бывали в гостях мамины друзья – это, например, Владимир Винокур (она с ним дружила еще со времен учебы в ГИТИСе. Он, по её рассказам, даже ухаживал за ней), Андрей Ростоцкий, Наталья Варлей и другие интереснейшие люди.

Сегодня мама не снимается в кино, давно сменила профессию на столь уважаемую мною — жена, родительница и бабушка.

Последний раз появилась на экране в 1995 году в сериале «Остров любви», сейчас – председатель Севастопольского представительства Союза кинематографистов России, занята созданием музея моего крёстного отца, актера Сергея Николаева.

Почему именно решил связать свою жизнь с защитой Родины — России? Иначе и быть не могло. Мой дед Сергей, полковник, артиллерист. Он прошёл Советско-финляндскую и Великую Отечественную войны (ВОВ). Прадед Ян во время ВОВ служил в военной контрразведке «Смерш», а потом боролся с бандами украинских националистов на Западной Украине. Дед Николай, офицер, танкист, участник ВОВ. До войны он был учёным, участвовал в создании новой стали для Т-34, на первых машинах ушёл на фронт.

Мой отец Дмитрий, морской офицер. Он был командиром корабля, потом стал руководить крупным соединением. Дядя Лёша тоже морской офицер, служил на Северном флоте, дядя Серёжа, военный переводчик. Дядя Сергей, лётный инженер.

В такой компании сложно стать стилистом или футболистом.

А я же настоящий мужчина, какой из меня актёр (смеется). Да и отец всегда был примером. Он часто брал меня с собою на корабль. У меня даже была своя морская форма маленького размера. Я гордо и с высоко поднятой головой маршировал по палубе и был уверен, что стану военным. Иногда дяди в форме разрешали что-нибудь покрасить или отдраить. В этот момент очень радовался тому, что мне доверяют такие ответственные дела. В подростковом возрасте занимался в севастопольской детской морской флотилии и даже получил диплом командира малых плавсредств.

Ян Гагин с отцом

Однако после развала Советского Союза вопрос насильственной украинизации Севастополя для моей семьи имел серьезное значение и последствия. Мой отец, на момент раздела флота, командовал 37 бригадой ПСС ЧФ. Благодаря ему и другим офицерам соединения, настоящим патриотам России, подразделение подняло Андреевские флаги. Весь личный состав общим решением отказался принимать военную присягу новому государству – Украине.

Отец сказал следующее: присягу военный офицер дает один раз в жизни, а они уже присягали СССР. Подразделение, усилиями моего отца и его команды, было сохранено для Военно-морского флота России. За этот поступок отца записал в свои личные враги тогдашний украинский президент Леонид Кравчук.

В тот момент моя карьера морского офицера пресеклась. Я учился в военно-морском классе (лицее) при Черноморском ВВМУ имени П.С. Нахимова, а в год раздела Черноморского флота должен был переводом поступить в училище. Но судьба распорядилась по-своему. Мечту детства — быть морским офицером – осуществить не удалось. Более того, никогда не рассматривал вопрос об украинской присяге. Служил на Черноморском флоте, был капитаном катера-торпедолова ТЛ-26, впоследствии моя трудовая деятельность была связана с безопасностью. Впрочем, как и в настоящее время. Многое рассказывать нельзя!

– Понятно, что есть такое определение «военная тайна». Не буду вас пытать и задавать неудобные вопросы. Давайте мысленно перенесёмся в 2014 год. Как мне известно, вы принимали активное участие в «Русской весне» в качестве добровольца. Были и в Новороссии. Поделитесь своими воспоминаниями.

– Несмотря на то, что моё детство прошло в Севастополе, долгое время жил в подмосковном городе Жуковский, где родился. Там уже почти 30 лет существует учебный центр всевойсковой подготовки «Каскад», где я занимал должность заместителя начальника, совмещая со своей основной работой. Это структура, где формируются активная гражданская и жизненная позиции у ребят, которые самостоятельно приходят туда заниматься, а не, как рассказывают украинские журналисты в своих статьях, «центр для производства убийц». Не будем о творчестве корреспондентов из соседнего государства. Многие прекрасно знают, что у партнёров и работников СМИ из Украины воспалённая фантазия. К этому россияне привыкли, уже даже не обращают внимание.

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В феврале 2014 года у отца обнаружили опухоль, он следовал из Севастополя в Петербург на лечение через Москву. Там мы и встретились. В Киеве тогда разгорелся кровопролитный Майдан. Помнится, поинтересовался у отца, как дома, в Севастополе. Он, тяжело вздохнув, ответил: «Всё плохо. Приезжают какие-то люди, устраивают провокации». Потом затяжное молчание. И он добавил: «Мама там совсем одна…» Через три дня я был в Севастополе.

Накануне позвонил в Боголюбовский женский монастырь во Владимире, так как давно знаком с духовником и настоятельницей матушкой Марией. Когда ездил в горячие точки, то озвучивал ей имена моих сослуживцев и просил молиться за нас. Думаю, только благодаря силе молитвы я и мои товарищи живы, ведь ситуации в горячих точках экстремальные, каждая минута может оказаться последней. Десятки людей, узнавая от матушки Марии о моей предстоящей поездке, хотели присоединиться.

Приехав в Севастополь, вокруг меня сформировался отряд добровольцев. Это и севастопольцы, и крымчане, и казаки из Ростова-на-Дону. И даже офицеры сербской армии, опытные бойцы, прошедшие войну в Косово. Ту самую, где Россия их «бросила» – Ельцин тогда приказал вывести наших десантников из Приштины, а оставь он нашу армию, удалось бы избежать такого огромного числа жертв со стороны сербов или вообще остановить войну. К Борису Ельцину, выступившему инициатором развала СССР, у меня особое отношение. Именно из-за его бездарного руководство развалилась большая страна.

Сербы, прибывшие в 2014 году в Крым, отмечали: «Мы понимаем, что в той истории (война Косово, – прим. редакции) виновато ваше правительство. А в Крым мы приехали, потому что хотим остановить кровопролитие и войну».

Кстати, о сербах те же украинские журналисты с богатым воображением писали: «Наемники-головорезы из Сербии воюют в Крыму». Чуть позже Братислав, командир сербов, на пресс-конференции сделал заявление: «Мы не наемники, а добровольцы, то есть никаких денег за службу не получаем – просто мы против войны! Мы не хотим превращения Севастополя и других городов Крыма в горящие Белград и Косово, а сценарий тот же… Как и хозяева украинских нацистов».

Также хочу отметить двух парней-добровольцев, приехавших в 2014 году в Крым из Нижнего Новгорода. Им тогда было лет 19-20, учились в Академии речного транспорта. Они в то время подчинялись командиру сербов Братиславу, ходили в форме с сербскими нашивками.

Нас всех объединяло желание жить в мирное настоящее и будущее без войны. Перед нами стояла основная цель — не допустить провокаций и актов терроризма. Были и провокации, и потасовки. Не буду рассказывать о деталях, скажу одно: «Всё было очень серьёзно, по-взрослому!»

В Севастополь пытались провезти оружие и взрывчатку, но нам, ребятам без оружия, удавалось пресечь эти попытки. Мы стояли на блокпостах, там и жили. Условия были суровые, военные, спали по 2–3 часа в сутки. Погода тоже испытывала на прочность: из-за резких перепадов температур многие крепкие бойцы простудились, сербы свалились с бронхитом. Лечились на месте, не покидая пост. Мама и её подруги готовили еду, а потом развозили горячую пищу военным на блокпостах и отрядам народных дружин, патрулировавших город. Мама относилась к нам, дядькам с густой растительностью на лице, как к детям. Оно и понятно, и в 50 лет мы для мам останемся детьми.

Был у нас в отряде здоровенный казак Алексей (позывной — Большой), которого мама ставила нам в пример: «Лёша самый хороший из вас, посмотрите, как хорошо кушает!». Приходилось всё, что с любовью сварила для нас мама, съедать, чтобы не ругалась (улыбается).

В 2014 году маму и её подруг никто не просил готовить, как и нас — ехать на спасение Севастополя и Крыма от националистов. До последнего было непонятно, удастся ли решить вопрос мирным путём. Каждый, кто встал на защиту полуострова, жертвовал главным — жизнью! В то время у нас в отряде было запрещено спиртное, первый бокал вкусного домашнего вина, которое делает отец, поднял с местными ребятами, а также с сербами и казаками в родительском доме в Севастополе.

Сегодня ещё раз хочется сказать слова благодарности всем тем, кто в тревожное время был рядом! Ведь благодаря всем севастопольцам, крымчанам и неравнодушным патриотам Севастополь и Крым вернулись в Россию. В Новороссии тоже был в качестве добровольца, потому что я против войны и за мир в каждом доме!

– В 2015 году вы работали в правительстве Севастополя. Расскажите о своей деятельности.

– Да, было в моей жизни и такое. Участвовал в формировании и работе департамента безопасности правительства Севастополя (некоторое время руководил им, после был заместителем начальника Управления безопасности и противодействия коррупции, государственный советник 3-го класса), в реформировании субъектовой спасательной службы (центра гражданской защиты ЦГЗ), в формировании севастопольского МФЦ.

Основная задача – это безопасность жителей Севастополя. Мы, например, вели борьбу с контрабандной и контрафактной продукцией, наркоманией, внедрили систему поощрения за сданное незаконное оружие, оперативно реагировали на сообщения об опасных находках – боеприпасах, оружии и взрывчатых веществах, выезжали со специалистами на места для ликвидации взрывоопасных предметов. Работа была проделана большая, за добросовестный труд отмечен благодарностями.

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Если говорить о многофункциональном центре, в открытии которого принял участие, то в 2016 удалось организовать оказание порядка сорока услуг. Одна из первых услуг – постановка на кадастровый учёт. Механизм был запущен, сейчас севастопольцы обращаются в МФЦ за получением различных услуг.

– В начале беседы вы сказали о том, что являетесь соавтором и преподавателем курса «Психология выживания и ведения профессиональной деятельности в экстремальных условиях» (Севастопольский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова). Что это такое?

– Идея создания курса возникла в конце 2016 года. С моим товарищем – журналистом Сергеем Минабутдиновым – размышляли, каким образом можно обезопасить корреспондентов и гражданских лиц, оказавшихся в зонах вооруженных конфликтов, напряжённой социально-политической обстановке или экстремальных ситуациях. Так как я был в «горячих точках», то всплывали случаи из жизни. Истории записывались, на их основе был составлен курс для журналистов. Позже наши аналитические наработки были предложены тогдашнему директору Севастопольского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова Ивану Кусову. Он поддержал нас, мы стали преподавать студентам курс «Экстремальная журналистика», рассчитанный на 72 часа. На мой взгляд, собранная нами информация будет полезна не только учащимся вузов, но и любым гражданским лицам, которые по работе могут оказаться на территории современных локальных войн и вооруженных конфликтов. В 2018 году выпустили первую группу, в составе которой были и студенты, и профессионалы. По окончании курса (теория и практика) выдается документ о прохождении профессиональной переподготовки.

Курс «Экстремальная журналистика» включает полный блок психологии (психология масс, психология вооруженных конфликтов, психология поведения в экстремальных ситуациях) и медицину (оказание самопомощи и доврачебной помощи товарищам). Мы рассказываем о том, как можно использовать различные бытовые предметы в качестве средств защиты или даже оружия. Особо подчеркну, мы не учим воевать и не готовим бойцов, а даём курсантам знания, как выжить, сохранить здоровье, технику и имущество.

Ведь чаще всего в зонах конфликтов журналисты становятся жертвами не только боевиков, но и кого-то из местных жителей, которые сами оказались в экстремальных условиях, часто — на грани выживания. Важно уметь защищаться. Любой гражданский специалист, в том числе и журналист, в зоне конфликта должен быстро передвигаться в составе группы комбатантов, не задерживая и не отягощая их своим присутствием. Поэтому на старте у нашего курсанта не должно быть проблем со здоровьем, он должен быть развит физически. Все остальное, что мы ему даем, — психология, медицина, навыки обращения с оружием, элементы защиты и маскировки, весь наш теоретический курс — это надстройка. Поэтому берегите своё здоровье!

– Спасибо за увлекательную беседу. Думаю, что мы встретимся с вами ещё раз, потому как вопрос безопасности – один из самых важных. Что вы хотели бы сказать читателям «ИНФОРМЕРа» напоследок.

– Считаю себя патриотом России. Очень сожалею, что в нашем обществе одни не понимают, что такое патриотизм, для других это чуждо, третьи вообще смеются над этим.

Пока есть те, кто любит Отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов малой и большой Родины, мы непобедимы.

Мы – нация, а не население. С начала «Русской весны» становимся нацией, и, по-моему, эта «весна» началась в 2008 году, когда мы показали зубы, открыто противопоставив себя реальному злу в виде попытки грузинского геноцида осетинского и абхазского народов, а Крым и Новороссия – просто логическое продолжение укрепления нашей нации.

Также хотелось бы напомнить слова нашего президента Владимира Путина: «Здоровая семья и здоровая нация, переданные нам предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее, стабильность как условие развитие прогресса, уважение к другим народам и государствам при гарантированном обеспечении безопасности России и отстаивании ее законных интересов – вот наши приоритеты!»

На мой взгляд, важно научить подрастающие поколения не только драться, а быть доблестными защитниками своей семьи, родителей, жены, детей, Родины, развить в молодом человеке качества, позволяющие мальчику стать настоящим мужчиной. Любите свою страну и будьте готовы встать на её защиту!

Беседовала Наталия Лавина

Фотографии из личного архива Яна Гагина

Источник: Портал Информер