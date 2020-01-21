Бомжи в Севастополе едят домашних животных?

21 января 2020     6
Бомжи в Севастополе едят домашних животных?

В Севастополе, сотрудники полиции проведут проверку поста в социальной сети, который опубликовал Владимир Семенов.

По его словам, некий бомж, который живет на старом Еврейском кладбище, регулярно употребляет в пищу домашних животных. 

«Речь идёт о Еврейском кладбище на Пожарова, 10, которое, помимо прочего, является объектом культурного наследия. А этого кота я буквально перед этим видел живым — мы на него обратили внимание, когда ходили по кладбищу с экскурсией. Я вообще люблю котов, поэтому и обратил на него внимание», — сообщил Владимир Семёнов севастопольским журналистам.

Возмущенные журналисты позвонили в УМВД города Севастополя. Сотрудники полиции заявили о том, что проведут проверку по данному факту и доложат общественности о ее результатах.



Вторник, 21 января 2020 г. 80

Источник: Портал Информер

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