Бомжи в Севастополе едят домашних животных?

В Севастополе, сотрудники полиции проведут проверку поста в социальной сети, который опубликовал Владимир Семенов.

По его словам, некий бомж, который живет на старом Еврейском кладбище, регулярно употребляет в пищу домашних животных.

«Речь идёт о Еврейском кладбище на Пожарова, 10, которое, помимо прочего, является объектом культурного наследия. А этого кота я буквально перед этим видел живым — мы на него обратили внимание, когда ходили по кладбищу с экскурсией. Я вообще люблю котов, поэтому и обратил на него внимание», — сообщил Владимир Семёнов севастопольским журналистам.

Возмущенные журналисты позвонили в УМВД города Севастополя. Сотрудники полиции заявили о том, что проведут проверку по данному факту и доложат общественности о ее результатах.







Вторник, 21 января 2020 г. 80

Источник: Портал Информер