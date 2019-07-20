Бомж украл золото и элитный алкоголь на 90 тысяч рублей

Ювелирные украшения, элитный алкоголь и мобильный телефон стали добычей 44-летнего гражданин без определённого места жительства, ранее судимого за кражу и мошенничество, задержанного севастопольскими полицейскими по подозрению в совершении квартирной кражи.
Причинённый им ущерб составил 90000 рублей.
О краже имущества на эту сумму из квартиры, расположенной на первом этаже многоэтажного дома, в Балаклавский райотдел полиции заявила 49-летняя жительница Севастополя.
Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его.
Как выяснилось, мужчина, убедившись, что хозяев нет дома, повредил балконную дверь, проник в квартиру и похитил оттуда золотые украшения, мобильный телефон и элитный алкоголь, а затем скрылся.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Источник: Портал Информер
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