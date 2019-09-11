Борис Колесников о выборах депутатов Заксобрания Севастополя

Поздравляю всех севастопольцев — кого с избранием в Законодательное собрание, кого с окончанием изнурительного избирательного марафона.

О явке на избирательные участки

Сейчас многие эксперты и политологи указывают на низкую явку избирателей, как на признак провальной кампании по выборам. Я с такой позицией согласиться не могу.

Прежде всего, давайте определимся с критериями низкой и высокой явки.

До 2006 года выборы считались состоявшимися, если в них участвовали 20 процентов на региональных выборах, не менее 25 процентов – на федеральных парламентских, не менее 50 процентов – на президентских.

Потом порог явки был отменен, думаю, что зря. Но на приведенные выше цифры можно ориентироваться, как на реально допустимую минимальную явку на выборы.Погоня за цифрами порой приводит к анекдотичным результатам.

Достаточно вспомнить нашумевшее заявление Рамзана Кадырова, когда он в 2008 году заявил: «Я уверен, что граждане Чечни исполнят свой гражданский долг и придут сегодня к урнам, как и в предыдущие годы, потому что чеченский народ знает цену и миру, и стабильности. Явка составит не менее 100, а то и больше процентов».

Или, например, на муниципальных выборах депутатов в КНДР в июле этого года северокорейцы показали явку 99,98%, тем самым превысив явку на выборах 2015 года, которая тогда составила всего 99,9%.

Интересно, нашелся бы кто-нибудь в Севастополе, кто бы поверил в явку 99%, будь она опубликована.

На мой взгляд, сегодняшняя явка не высокая, не низкая, она показывает почти реальный процент совокупного рейтинга и антирейтинга партий и самовыдвиженцев вместе взятых.

Я упомянул антирейтинг, потому что многие избиратели шли голосовать «против» или портить бюллетени.

О «жахнувшей» всех партии

Сегодня региональное отделение партии «Единая Россия» декларирует завоевание 15 депутатских мандатов, которые взяла ее «единая команда».

Лично у меня, как у человека, знающего почти всех кандидатов, а ныне депутатов Заксобрания, такое заявление Секретаря местного отделения оптимизма не вызывает.

Сейчас на этапе, когда формируются органы управления Заксобранием, кто будет председателем, кто замами, кто кем, не хочется называть конкретные фамилии, но минимум пять депутатов из пятнадцати к «Единой России» имеют отношение, как пассажиры, которые на ее авторитете заехали в Заксобрание. Я имею в виду группу влияния Алексея Чалого.

Эта группа, скорее всего, будет играть роль «золотой акции», поскольку без их голосов трудно будет принимать то или иное решение.

А где «золотая акция», там всегда переговоры, больше похожие на торг, кулуарность и прочие нелицеприятные моменты, до поры скрытые от глаз общественности.

Вспомните, с какой монолитной оголтелостью так называемая «группа Чалого» отвергала предложения о внесении изменений в закон, предполагающие открытое поименное голосование депутатов.

О Заксобрании в целом

Наличие пяти или шести депутатских фракций в составе Законодательного собрания рассматриваю как положительный момент. У людей разные убеждения, разные взгляды, разные партийные программы — это значит, что есть повод для дискуссий.

Мне кажется, что вновь избранным депутатам необходимо определить приоритеты в своей деятельности.Главный из них – это лишить город статуса высокодотационного региона, довести его хотя бы просто до дотационного. После ярких конструктивных заявлений Владимира Путина по Дальнему Востоку, лично мне понятно, что Крым, а вместе с ним и Севастополь, свои финансовые приоритеты во многом исчерпали.

Так или иначе, нам придется научиться жить на те деньги, которые самостоятельно заработали.

Чтобы работа депутатов была более эффективной, если хотите, оперативной, департаменту внутренней политики правительства Севастополя надо подумать о том, чтобы за каждой депутатской фракцией был закреплен отдельный сотрудник. Но это длинный разговор.

И последнее, вновь избранному депутатскому корпусу стоит подумать о создании рабочей группы, которая проведет повальный мониторинг законов, принятых депутатами первого созыва. В них много ошибок и нелепиц, которые необходимо устранить.

Хочу пожелать всему депутатскому корпусу успешной, конструктивной работы на непростой законодательной ниве.

С уважением,

Борис Колесников





Среда, 11 сентября 2019 г. 134

Источник: Портал Информер