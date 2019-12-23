Борьба со страховым мошенничеством: итоги и пути развития

За 9 месяцев 2019 года страховщиками со всей страны было направлено более 9,5 тысяч заявлений в правоохранительные органы по подозрению в страховом мошенничестве.

Как отмечает вице-президент ВСС Сергей Ефремов, такой широкий размах мошенничество в страховании приобрело за счет того, что оно стало самым массовым видом правонарушения, который обществом не воспринимается как преступление.

Однако за страховое мошенничество предусмотрено серьезное наказание, которое может обернуться тюремным заключением на срок до 10 лет.

Правоохранительные органы уже приступили к подготовке 20% дел из общего числа поданных заявлений к судебному разбирательству.

Лидером среди регионов РФ по количеству возбуждаемых дел о страховом мошенничестве является Дальневосточный ФО – за первые 3 квартала 2019 года было возбуждено 30% дел. Сфера ОСАГО по-прежнему сильнее всех подвержена страховому мошенничеству – поддельные полисы, недобросовестные автоюристы, повреждения, оформленные задним числом, сокрытия обстоятельств страхового случая – самые частые способы обмана страховых компаний и добросовестных граждан.

В период с 4 квартала 2017 года по 3 квартал 2019 года процент мошенничества в ОСАГО сократился – с 90% до 88%, обороты набирает мошенничество в каско – доля этих преступлений выросла с 5% до 8%.

Как отмечает Игорь Фатьянов, председатель Комитета ВСС по противодействию мошенничеству, процент мошенничества в сфере страхования жизни и здоровья пока небольшой, но он тоже набирает обороты. Фатьянов связывает это с развивающимся рынком ипотечного страхования.

Страховое мошенничество развито и в других странах, например, в Германии на выплаты мошенникам приходится 10% из всех выплат в сфере добровольного автострахования, в 15% – в сфере гражданской ответственности третьих лиц. В Италии же процветает мошенничество в добровольном автостраховании – 20% страховых возмещений оседают в карманах мошенников. В США популярной сферой для мошенничества является страхование жизни и здоровья – 15% из всех выплат получают мошенники.

По словам Алексея Алгазина, президента Ассоциации страховой безопасности РФ, практика работы страховщиков США и Европы показывает, что «для сдерживания мошенничества эффективны методы кнута (устрашение) и пряника (разъяснение и бонусы). Эти универсальные средства нужно использовать одновременно». Также он приводит в пример систему Stop Crime (останови преступление) – это «когда каждый добропорядочный гражданин может выбрать путь детектива, а не преступника, помочь раскрыть преступление, а не совершать его. В США эта система действует для всех граждан, которые могут сообщить о совершённом, планируемом и совершаемом преступлении, и как анонимный источник получить вознаграждение на счёт в банке».

Однако эксперт выражает сомнение в том, что она может корректно заработать в России с учетом не самого высокого уровня правосознания граждан – обмануть страховую систему в некоторых кругах общества не считается чем-то предосудительным.

Страховщики в России не только усиливают работу внутренних служб безопасности и налаживают взаимодействие с правоохранительными органами для более эффективного разоблачения мошеннических схем, но и прорабатывают пути информирования граждан о страховании в целом и допустимых сценариев поведения в рамках отношений «страховщик-потребитель».

На конференции «Барьер-2019» Сергей Ефремов заявил, что с 1 января 2020 года будут введены ключевые информационные документы, которые помогут гражданам понять основные нюансы заключения договоров страхования.

По словам Ефремова, безграмотность порождает большое количество противоправных действий. Например, часто жертвами недобросовестных посредников являются граждане, не знающие условий договора и различных нюансов, связанных с урегулированием убытков.

Не редки случаи, когда на места ДТП приезжают недобросовестные аварийные комиссары, которые убеждают пострадавших в аварии заключать с ними договоры цессии, пугают их, что страховая компания не возместит полную сумму ущерба, а с помощью посредника все пройдет, как надо. В конечном счете, большое количество денег попадает к ним, а не к законопослушным гражданам.

Эксперт в сфере страховой безопасности Дмитрий Кондратьев отмечает, что для увеличения эффективности борьбы со страховым мошенничеством необходимо «законодательно закрепить понятие «черный список» страхователей, а также расширить полномочия служб безопасности страховых компаний для проведения проверок и документирования противоправной деятельности, за счет внесения изменения в Закон РФ «Об охранной и частной детективной деятельности»».

Введение данных мер уже обсуждается в страховом сообществе.

На конференции «Барьер-2019» заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Екатерина Абашеева отметила, что ЦБ поддерживает введение института страховых детективов, и что сейчас проводится широкое обсуждение возможности его создания.

Что же касается «черного списка» страхователей, то в настоящий момент единого списка, доступного всем страховщикам, не существует – некоторые компании ведут учет недобросовестных страхователей только на уровне собственных компаний.

Однако в ВСС отмечают, что могут перенять опыт Национального союза агростраховщиков, в котором ведется общий список лиц, уличенных в мошенничестве и недобросовестных организаций.

Страховое мошенничество наносит огромный урон экономике страны – страховщики заявили о посчитанных убытках в размере 6 млрд рублей за 9 месяцев 2019 года. Опасность состоит и в том, что латентность мошенничества в страховании приобретает угрожающие масштабы, о чем говорит Сергей Ефремов.

Он отмечает, что только около 10% преступлений этого вида выявляются, в то время как точная статистика финансовых потерь в РФ отсутствует.

Страховое мошенничество также влияет на криминогенную и социально-экономическую обстановку в регионах, о чем свидетельствует рейтинг криминогенности регионов от Института региональных проблем, в котором страховое мошенничество выделено как самостоятельный фактор, влияющий на положение того или иного региона в рейтинге.

«Ключевой причиной, почему мы выделили страховое мошенничество в отдельный тип преступлений, отделив его от экономических, является то, что оно приобрело в последние годы огромные масштабы. Мы решили, что этой статистикой важно поделиться, так как страховое мошенничество снижает экономический потенциал региона и влияет на его социальную привлекательность.

Также мы выявили ряд закономерностей, которые могут предвещать всплеск страхового мошенничества в регионе, например, это сокращение уровня доходов населения, увеличение его закредитованности. Таким образом, изменение одних социально-экономических факторов может повлиять на уровень страхового мошенничества и наоборот», – комментирует директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Дмитрий Кондратьев отмечает, что «мошеннические хищения сокращают размер инвестиций страховых компаний в различные инвестиционные и инфраструктурные проекты в регионах, что сказывается на общем уровне финансового и социального благополучия граждан».

Эксперт информационного проекта «Страхование: общественная экспертиза» Игорь Моржаретто говорит, что в скором времени к классическим инструментам противодействия страховому мошенничеству добавятся и современные разработки, которые выведут борьбу с этим видом преступлений на новый уровень.

«Внедрение информационных систем, основанных на машинном обучении и анализе больших данных, помогут страховщикам еще более эффективно вычислять мошенников и предупреждать их действия на самых ранних этапах. Это будет большим шагом на пути к искоренению этого вида преступлений. Однако говорить о полном устранении страхового мошенничества вряд ли возможно, но я уверен, что в ближайшем будущем страховое сообщество совместно с правоохранительными органами добьются высоких результатов в данном направлении и смогут значительно сократить негативное влияние мошенников на отрасль», – заключает Моржаретто.

Источник: Портал Информер