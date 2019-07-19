Борьба с несанкционированной торговлей в Севастополе приобретает уродливые формы

19 июля 2019     19
Борьба с несанкционированной торговлей в Севастополе приобретает уродливые формы

Время идёт, но ничего не меняется в Севастополе в плане несанкционированной торговли. Уже столько попыток было навести в этой области порядок – но даже до «света в конце тоннеля» не добрались.

Ежедневно на улицах Севастополя появляются торговцы, желающие продать свой товар, в основном это касается плодоовощной продукции.

Власти города создают фермерские ярмарки, сносят, а потом снова ставят нестационарные торговые объекты – в общем видимость работы есть, но результата нет.

18 июля очередной скандал между представителями властей, продавцами и местными жителями разгорелся в районе остановки Хрюкина, пришлось даже вмешаться сотрудникам полиции.

Очередной рейд представителей правительства Севастополя вылился в уличный конфликт, да ещё в крайне неприглядном виде, сопровождался руганью, оскорблениями и изъятием продукции.

Власти города пытаются торговлю упорядочить, строят торговые ряды, но люди возмущены дороговизной предлагаемых в аренду торговых мест.

Со слов местных жителей и предпринимателей, которые хотели бы работать в легальном поле, за рабочее место нужно платить от 50 до 70 тысяч рублей в месяц, да ещё надо поучаствовать в конкурсе.

Самые смелые торговцы говорят, что готовы платить каждый день штраф в 500 рублей, и они их платят, лишь бы дали возможность работать.

Однако, как бы кому не хотелось зарабатывать, против указов и распоряжений правительства не попрёшь. Там работают люди, которые выполняют эти указы и распоряжения в прямом смысле, но качество этих работ вызывает устойчивую негативную реакцию севастопольцев.

Зачем представители подрядной организации вступают в словесный конфликт, выясняют, кто где родился, и кому по какому адресу идти?

Торговцы и примкнувшие к ним местные жители тоже за словом в карман не лезут, отвечая нелитературной лексикой и делая неутешительные выводы, что «такого рэкета не было с 90-х годов».–>

После того, как полиция и представители властей разъехались, продавцы побежали в свои «секретные нычки», и торговля возобновилась.

Конфликт интересов развивается в русле, не подобающем плану цивилизованного развития городской среды. Люди мечутся в поисках работы, берут на себя непомерные обязательства в виде товара в кредит на крупные суммы, попадают в долговые ямы, но никого это особо не беспокоит.

Севастопольские институты в виде различных правозащитных организаций для предпринимателей утратили своё влияние. Муниципалитеты, которые должны доносить свою позицию о происходящих событиях непосредственно до чиновников, самоустранились.

Невидимая рука рынка и нищета диктуют правила выживания в Севастополе. Кто разорвёт этот замкнутый круг?

Источник: Портал Информер

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