БПК «Керчь» будет утилизирован

Большой противолодочный корабль (БПК) «Керчь» проекта 1134Б (шифр «Беркут-Б»), входивший в состав Черноморского флота России, будет утилизирован. Об этом сообщает ТАСС.

«Основные работы планируются на 2021 год», — сказал агентству источник в судоремонтной отрасли Крыма.

«Торжественная церемония спуска военно-морского флага на БПК состоялась в минувшую субботу. Теперь он переведен в категорию военного имущества Минобороны и ожидает утилизации», – также сообщил источник.

Справка:

БПК «Керчь» был последним кораблем проекта 1134Б/БФ. Ему готовилась роль флагмана Черноморского флота на период ремонта гвардейского ракетного крейсера «Москва», однако пожар в машинном отделении 4 ноября 2014 года, в результате которого была повреждена кормовая часть корабля, изменил его судьбу.

В 2015 году комиссия Минобороны приняла решение о выводе «Керчи» из боевого состава флота в резерв. Это был последний БПК, находившийся в составе Черноморского флота.

В составе ВМФ СССР и РФ большой противолодочный корабль «Керчь» прослужил 45 лет.







Вторник, 18 февраля 2020 г. 61

Источник: Портал Информер