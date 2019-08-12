Британец Гэри Хант в третий раз выиграл Кубок мира

Британец Гэри Хант в третий раз выиграл Кубок мира по клифф-дайвингу, прыгая со скалы Дива в крымском поселке Симеиз.

Награждение спортсменов

Серебро у россиянина Никиты Федотова, на третьем месте — чех Михал Навратил. За победу боролись ещё 11 спортсменов: Мигель Гарсия (Колумбия), Энди Джонс (США), Джуселино Джуниор (Бразилия), Вячеслав Колесников (Украина), Блейк Олдридж (Великобритания), Алексей Пригоров (Украина), Алессандро Де Роуз (Италия), Игорь Семашко (Россия), Артем Сильченко (Россия), Дэвид Колтури (США) и Серхио Гузман (Мексика).

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24 июля 2019 Гэри Хант тоже завоевал золото в южнокорейском Кванджу, причем, как и в Крыму первые прыжки у него были с некоторыми ошибками, но он сумел стать чемпионом в последнем прыжке.

По словам Никиты Федотова, он не ожидал занять второе место, пока не знает – на что потратить выигранные деньги, но пообещал, что будет еще сильнее тренироваться («пахать и пахать» — как выразился призер).

Алексей Власенко

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, наблюдавшая спортивное действие с видовой площадки, отметила «Это огромное радостное событие – проведение этапа кубка мира – здесь в Симеизе, и все способствует проведению успешного турнира и замечательные спортсмены из многих стран мира и лидеры сегодняшнего спорта – клифф-дайвинга и заинтересованные зрители, которые собрались со всех уголков мира. Мы очень переживаем, мы болеем, но знаем, что в спорте всегда так – побеждает сильнейший. И это уникальное событие не только для Крыма, но и для всего мира, Проведение таких соревнований — серьезная ступенька для того, чтобы он получил необходимую поддержку и стал олимпийским.

Фото спортсменов с организаторами

Трамплин для прыжков находится на высоте 27 метров на скале Дива, высотой в 51 м. Спортсмены, занявшие призовые места выиграли 5000, 6000 и 7000 долларов соответственно.

Прыжки со скалы

В церемонии награждения приняли участие президент российской Федерации прыжков в воду Алексей Власенко и министр спорта РК Ольга Тарубарова.

Интервью с чемпионом

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Олег Широков

Источник: Крымские новости