Британские СМИ восхитились силой бойцов российского спецназа

Пользователи Сети оценили силу бойцов спецназа Федеральной службы исполнения наказаний России в ходе испытаний на право ношения крапового берета. Об этом информирует британский таблоидThe Daily Mail.Говорится, что большинство пользователей соцсетей оценили выносливость и силу воли спецназовцев.«Сотрудники ФСИН России могут быть жестче, чем солдаты половины армий в ЕС», — прокомментировал Galahad.
Другой пользователь восхитился силой граждан РФ.
«Русские сильны», — подчеркнул wchenchou.
«У меня есть для них небольшая работа в Палате общин (нижняя палата британского парламента. – прим. ред.)», — добавил Dan.
На взгляд одного из комментаторов, такой подготовке также должны прибегать шотландские, английские, ирландские и валлийские тюремные службы.
Вторник, 1 октября 2019 г. 49
Источник: Портал Информер