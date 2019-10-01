Британские СМИ восхитились силой бойцов российского спецназа

На взгляд одного из комментаторов, такой подготовке также должны прибегать шотландские, английские, ирландские и валлийские тюремные службы.

«У меня есть для них небольшая работа в Палате общин (нижняя палата британского парламента. – прим. ред.) », — добавил Dan.

Говорится, что большинство пользователей соцсетей оценили выносливость и силу воли спецназовцев.— прокомментировал Galahad.

Пользователи Сети оценили силу бойцов спецназа Федеральной службы исполнения наказаний России в ходе испытаний на право ношения крапового берета. Об этом информирует британский таблоидThe Daily Mail.

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