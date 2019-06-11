БТА Кенеса Ракишева возвращает выведенные Мухтаром Аблязовым деньги

Акционерное общество «БТА Банк» отсудило у сестры беглого бизнесмена Мухтара Аблязова около 6,6 миллиона долларов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Окружной суд округа Фэрфакс (штат Вирджиния, США) вынес решение в пользу БТА банка и внешних управляющих.

«В соответствии с решением суд присудил в пользу соистцов право на справедливое удержание недвижимого имущества Гаухар Кусаиновой (обременение), находящегося в округе Фэрфакс и городе Александрия (США), на сумму 6 598 313 долларов США», — говорится в сообщении.

История иска против сестры Аблязова

БТА банк Кенеса Ракишева подал иск против Гаухар Кусаиновой о возмещении убытков и удовлетворении других требований в окружной суд 13 июня 2016 года.

Мухтар Аблязов, по данным банка, незаконно направил родной сестре часть похищенных средств. Девушка использовала их в личных целях, в том числе и на приобретение нескольких люксовых объектов недвижимости в США.

Как и БТА банк, в августе 2016 года внешние управляющие активами Мухтара Аблязова, назначенные английским судом, Джон Милсом и Дэвид Стэндиш, обратились в суд с аналогичными исковыми требованиями.

«Основанием для подачи иска от внешних управляющих послужило наличие фактов того, что Гаухар Кусаинова большую часть финансовых средств получала через компании, аффилированные с Мухтаром Аблязовым – Denmar Assets Management и Devesta Limited, включенными в приказ о замораживании активов и активов, находящихся в управлении внешних управляющих», — говорится в сообщении.

БТА банк и соистцы подали ходатайство об объединении исков, которое было удовлетворено судом 19 апреля 2017 года.

Где ведутся процессы против Аблязова

Сегодня судебные процессы против Мухтара Аблязова и его сообщников ведутся не только в Казахстане, но и в России, Украине, Великобритании, США, Франции, а также других юрисдикциях.

Ранее власти Алматы и БТА Банк заявили, что бывший партнер президента США Дональда Трампа Феликс Сатер помог Мухтару Аблязову и Ильясу Храпунову (сын беглого экс-акима Алматы Виктора Храпунова) «отмыть» почти полмиллиарда долларов.

Кенес Ракишев — основной акционер «БТА Банка» с долей 98,7% акций. Председатель Совета директоров — Рифат Самигулин, председатель Правления банка — Асель Урумбаева.

Источник: Крымские новости