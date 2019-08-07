Бухгалтеры МВД России обокрали свой отдел на 70 млн рублей

Две сотрудницы ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области — 44-летняя главбух Галина и ее 39-летняя подчиненная Людмила — в течение трех лет систематически выкачивали деньги из полиции. Они с 2015 по 2017 год присваивали бюджетные средства. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные следствия.

За два года напарницы украли 70 миллионов рублей, купили четыре квартиры в Петербурге, а также шубы и драгоценности.

Все началось с того, что бухгалтеры убедили начальника отдела предоставить им электронную подпись: якобы для того, чтобы каждый раз не отвлекать его от более важных дел. На счета полиции ежегодно поступали деньги, которые должны были идти на премии сотрудникам.

Однако до полицейских они доходили в сильно уменьшенных объемах: женщины обналичивали по 3 миллиона рублей. В кассу МВД они отправляли лишь 10%. Бухгалтеры настаивали: зарплату надо выдавать наличными, ведь в районе много населенных пунктов, где участковому до ближайшего банкомата ехать тридцать километров. Начальство шло навстречу.

Женщины стали жить на широкую ногу: драгоценности, отдых за границей, купили четыре квартиры на двоих в Санкт-Петербурге. Жилье приобретали на имя дальних родственников, после чего переводили себе или мужьям через договор дарения.

“Дамы, конечно, оказались абсолютно нескромными. Из 84 миллионов, выделенных на нужды отдела полиции, они похитили более 70 миллионов. При этом наличными у них во время задержания нашли небольшую сумму. Все остальное они успели потратить”, — рассказал источник «КП» в следствии.

Известно, что никаких нареканий к работе женщин не было. Галина пришла на работу в отдел в 2013 году. Замужняя женщина с ребенком и без судимостей выполняла прилежно свои обязанности. Людмила заняла свою должность в 2003 году. У нее также есть семья. Отец женщины — ветеран МВД.

После задержания главбух все отрицала, однако ее подчиненная подробно описала механизм хищений. Их уволили с работы и отобрали полученные нечестным путем квартиры. Между тем идет суд, по результатам которого бухгалтерам грозит до десяти лет колонии.





Среда, 7 августа 2019 г. 202

Источник: Портал Информер