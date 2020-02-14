Бывший главный единоросс Севастополя и опытный девелопер планировал незаконно застроить побережье Балаклавы

Скандально известный депутат Госдумы и владелец девелоперского холдинга «Рота» Дмитрий Саблин столкнулся с очередной проблемой.

Арбитражный суд города Севастополя рассматривает иск департамента городского имущества города к ещё одной компании, связанной с Саблиным — ООО «Техническое агентство «Наутилус» о взыскании задолженности по договору арендной платы земельного участка в Балаклаве.

Вместе с пени и процентами за пользование чужими денежными средствами сумма иска составляет 31,5 млн. руб.

«Техническое агентство «Наутилус» через компанию-прослойку принадлежит ООО «Рота-Крым», основным владельцем которой является главный актив депутата Государственной думы Дмитрия Саблина ООО «Рота-Девелопмент».

В 49-летнюю аренду «Наутилусу» участок площадью в 21 гектар и кадастровой стоимостью 363 млн руб был передан еще в 2007 году. ГК «Рота» планировала возвести в Балаклаве гостиничный комплекс с причалами для частных яхт.

Второй земельный участок, необходимый для возведения проекта, получила ещё одна компания Саблина — «Балаклавамегастрой». Она же получила в собственность несколько причалов на территории Балаклавы. В соответствии с законодательством Украины (право собственности компанией депутата было установлено в 2007 г.) принадлежать коммерческим структурам причалы не могли. Министерство обороны Украины пыталось оспорить сделку.

Однако воспользовавшись присоединением Крыма к России, «Балаклавамегастрой» оформила причалы в собственность. В ноябре 2019 года арбитражный суд Севастополя признал право собственности компаний Саблина ничтожным, постановил вернуть причалы.

Все то время, пока последние находились в собственности компаний Саблина, получали средство за швартовку судов и незаконно не пускали жителей и гостей Крыма к морю. В добавок ко всему, к земельным участкам балаклавских фирм Саблина прилегает территория Военно-исторический музей фортификационных сооружений.

При начале работ по возведению так и недостроенной гостиницы, «специалисты» компаний депутата пробили штольню музея, из-за чего в подземный комплекс стала поступать вода.

К слову, в собственности фирм оказались и несколько зданий самого музея. При подготовке к строительству часть из них была уничтожена.

С конца 2019 года компании «Балаклавамегастрой» пытается оспорить решение арбитражного суда Севастополя и восстановить права на собственность. Последняя попытка была предпринята 22 января этого года.

Параллельно ГУПС «Проект развития Балаклавы» взыскал с компании 3,6 млн руб за неосновательное обогащение.

Планы по строительству гостиничного комплекса в Балаклаве осуществились бы, не зашатайся под Дмитрием Вадимовичем Саблиным опора на его второй Родине — Московской области (сам Саблин уроженец Мариуполя).

Аккурат в 2008 году у губернатора регионаначались серьезные проблемы. Возглавляемая Борисом Всеволодовичем Громовым Московская область оказалась на грани банкротства. Параллельно с этим, в области один за другим разгорались коррупционные скандалы, связанные с освоением бюджетных средств и выводом в частную собственность земельных участков в «промышленных масштабах».

За время губернаторства советского военачальника, под контролем Саблина и его коллег по созданному все тем же Борисом Громовым всероссийскому движению «Боевое братство» оказались масштабные земельные владения. Благодаря этому были образованы ключевые для области компании-девелоперы: «Рота Девелопмент» и RDI Group.

Все они были аффилированы с заместителем Громова по «Боевому братству» Дмитрием Саблиным.

В 2012 году Громов был вынужден уйти в отставку, что не могло не отразиться на бизнес-планах партнеров по «Боевому братству».

Более того, выводом земли заинтересовались правоохранительные органы — подмосковные застройщики начали испытывать серьезные проблемы. Что не могло не отразиться на крымских проектах братства: строительство гостиничного комплекса было приостановлено.

Все для Саблина изменилось в 2014-м году. Украинский Майдан и присоединение Крыма реанимировало не одну политическую карьеру в России. Тогда как никогда к месту пришлись объединения участников различных боевых действий, коим в первую очередь и является «Боевое братство».

По линии Минобороны установилось сотрудничество и с нынешним губернатором Московской области Андреем Воробьевым. «Рота-Девелопмент» стала осваивать земельный банк Подмосковья при помощи ГК «Самолет», связанной с семьей Воробьевых. Благодаря возникшей неразберихе с переходом Крыма в состав России, компании из ГК «Рота» и переоформили балаклавские земли.

Подросший политический вес Саблина позволил ему продвинуться и по партийной линии.

К 5-й годовщине присоединения Крыма к России Дмитрий Саблин был направлен в Севастополь руководить местным отделением партии «Единая Россия», а заодно разрешать конфликт между губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и бывшим Председателем Законодательного Собрания Севастополя, предпринимателем Алексеем Чалым.

Особое внимание Москвы ситуация в Севастополе привлекала в связи со вторыми в истории российского Крыма выборами в законодательное собрание Севастополя.

Задание партии Саблин провалил — Овсянникова пришлось снимать с поста губернатора, а на сентябрьских выборах «Единая Россия» набрала всего 38% (против набранных в 2014 — 76,6%), утратив большинство в региональном парламенте.

Провалившийся Саблин был выписан обратно в Москву — уже в ноябре 2019 года секретарем местного отделения «Единой России» стал Михаил Развожаев.

Сконцентрироваться на севастопольской политической повестке Саблину мешали бизнес-процессы собственной империи: в августе вместе с партнером он выкупил гостиничный комплекс на черноморском побережье Bridge Resort.

Примечательно, что суд о взыскании с компании Дмитрия Саблина 31,5 млн стартовал буквально через 2 недели после отставки депутата Госдумы с поста секретаря севастопольского отделения «Единой России».

Иски в отношении «Балаклавамегастрой» рассматривались ещё во время работы Дмитрия Саблина в Крыму. Учитывая «крымское фиаско», рассчитывать на солидарность коллег по «Единой России» депутату, предпочитающему собственный бизнес интересам партии, сегодня не стоит.

Всё как у Грибоедова в «Горе от ума».

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Пятница, 14 февраля 2020 г. 1903

Источник: Портал Информер