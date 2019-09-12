Бывший гражданин Нигерии стал депутатом Бахчисарайского горсовета

По итогам выборов в 16 городских советов в Республике Крым депутатские мандаты в предвыборной борьбе с представителями «Единой России» завоевали 10 представителей других партий и 8 самовыдвиженцев. Об этом говорят результаты подсчета голосов 174 окружных избирательных комиссий в системе ГАС «Выборы».

Всего в 12 горсоветов по мажоритарным округам попали 5 представителей КПРФ, 4 – ЛДПР, 1 – от «Справедливой России» и 8 самовыдвиженцев без определенной партийной принадлежности. Еще в 4 горсоветах стопроцентную победу одержали представители «Единой России».

Три места мажоритарщики получили в Сакском горсовете. Представлять своих избирателей здесь будут два самовыдвиженца – Игорь Никуленков и Эрвин Эюпов, а также представитель ЛДПР Владимир Сигида.

В Старом Крыму победу одержали два коммуниста – Николай Тетерин и Александр Круть. В Феодосии в горсовет пробились представитель ЛДПР Андрей Вербов и самовыдвиженец Артем Мельниченко.

В Бахчисарае мандаты получили самовыдвиженцы Бекир Умеров и Ярослав Яворский, а в Армянске – самовыдвиженец Владимир Мельник и представитель КПРФ Дуглас Ханса (в прошлом – гражданин Нигерии, получивший медицинское образование в России и перебравшийся в Крым по программе «Земский доктор», но до сих пор зарегистрированный в Краснодаре).

По одному мандату мажоритарщики получили в Алуште (Анна Киреева от ЛДПР), Джанкое (Сергей Новосельцев от КПРФ), Керчи (Елена Полюшкина от «Справедливой России»), Красноперекопске (Рустам Гильманов от ЛДПР), Судаке (Мария Афанасьева от КПРФ), Щелкино (самовыдвиженец Олег Синящок) и Ялте (самовыдвиженец Виктор Гамаль).

Напомним, что с учетом выборов по партийной системе представительство «Единой России» в городских советах Крыма составило 71% от общего числа всех мандатов.





Четверг, 12 сентября 2019 г. 301

Источник: Портал Информер