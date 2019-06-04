Бывший контрактник ВС РФ получил срок за мошенничество

Севастопольский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор за мошенничество старшему сержанту запаса Евгению Пономарёву, ранее проходившему военную службу по контракту в войсковой части 06984. Об этом сообщает главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.

«Пономарёв, не имея реальной возможности исполнить обещанное, убедил знакомого в том, что может помочь ему приобрести автомобиль по цене ниже рыночной. Желая купить автомашину Volkswagen Touareg, последний передал Пономарёву в январе-феврале 2015 года свыше 449 тысяч рублей, – говорится в сообщении. – В этот же период времени Пономарёв познакомился с мужчиной, который хотел получить разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации. Военнослужащий, представившись сотрудником ФСБ России, пообещал за денежное вознаграждение посодействовать в решении данного вопроса. Получив в общей сложности 1,7 тысяч долларов США, он распорядился ими по своему усмотрению».

В управлении отмечают, что подсудимый признал себя виновным и раскаялся в содеянном – «надеялся на скорый заработок и намеревался в последующем возвратить деньги потерпевшим».

Суд приговорил бывшего контрактника к заключению в исправительной колонии общего режима на срок 2 года 2 месяца.