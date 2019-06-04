Бывший контрактник ВС РФ получил срок за мошенничество

4 июня 2019     15
Бывший контрактник ВС РФ получил срок за мошенничество

Севастопольский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор за мошенничество старшему сержанту запаса Евгению Пономарёву, ранее проходившему военную службу по контракту в войсковой части 06984. Об этом сообщает главное военное следственное управление Следственного комитета РФ.

«Пономарёв, не имея реальной возможности исполнить обещанное, убедил знакомого в том, что может помочь ему приобрести автомобиль по цене ниже рыночной. Желая купить автомашину Volkswagen Touareg, последний передал Пономарёву в январе-феврале 2015 года свыше 449 тысяч рублей, – говорится в сообщении. – В этот же период времени Пономарёв познакомился с мужчиной, который хотел получить разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации. Военнослужащий, представившись сотрудником ФСБ России, пообещал за денежное вознаграждение посодействовать в решении данного вопроса. Получив в общей сложности 1,7 тысяч долларов США, он распорядился ими по своему усмотрению».

В управлении отмечают, что подсудимый признал себя виновным и раскаялся в содеянном – «надеялся на скорый заработок и намеревался в последующем возвратить деньги потерпевшим».

Суд приговорил бывшего контрактника к заключению в исправительной колонии общего режима на срок 2 года 2 месяца.

Источник: Портал Информер

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