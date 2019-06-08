Бывший мэр Севастополя рассказал, кто должен быть депутатами в севастопольском ЗАКСе

Исходя из заключения лорда Гордона Байрона, что «Лучший пророк для будущего – прошлое», отмечаю разные подходы и умозаключения к принципу патриотизма и политике севастопольцев, как ныне живущих в городе-герое, так и ранее живших на этой земле.

Особо видно это в данный исторический момент бытия нашего, когда людям предоставлена возможность избрания своих представителей во власть. Если точно, то в одну из её ветвей – представительную, то есть избрание депутатов Законодательного собрания.

Напомню, что власть – это возможность и способность навязать свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других людей, даже вопреки их сопро-тивлению. Власть – это сила.

Учитывая, что власть – это ещё и сласть, и «наркотик», видно: какая борьба идёт за возможность попасть в неё. Такое стремление было и раньше, имеет место сегодня, как думается, будет и в будущем. При этом, одним из главных двигателей процесса является, на мой взгляд, личный интерес и частные амбиции индивидумов.

Очень редко людьми движут идейные принципы и мотивы, но они, безусловно, есть.

Как-то президент РФ Владимир Путин, на встрече с предпринимателями 3 февраля 2016 г., произнёс: «У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».

Казалось бы, абсолютно верная мысль. Но удивительно, что его слова не нашли серьёзной поддержки как элиты, так и народа. Мне кажется, что патриотизм был «вчера», а сегодня – это просто прагматизм нынешней жизни.

Разный подход к нему «олигархов», тех, кто на вершине власти и имеет недвижимость, гражданство или вид на жительство в странах, как-бы «вражьего» лагеря, и чьи детки живут, учатся, лечатся в зарубежье, гнобящим нашу страну и ограничивающим в правах простых граждан России, и в особенности севастопольцев и крымчан, а также и тех миллионов людей из «простонародья», находящихся за чертой бедности.

При этом странно иногда звучат призывы из «зомбоящиков» о сборе средств на лечение тяжелобольных российских деток.

Как мне представляется, ожидать от людей такого идейного вдохновения, которое было в Великую отечественную войну, уже не приходится. Если тогда шли на смерть «За Родину, за Сталина», то представить, что кто-то из нынешних россиян это сделает с возгласом, скажем, «За Медведева, за Чубайса и пр.», думаю, будет просто не реально.

Вот, считаю, что за Владимира Путина, у нас в Севастополе, – этого можно ожидать. Ему, несмотря ни на какие сложности бытия жизни, люди доверяют и верят. Но при этом ждут от него кардинальных решений по реформирова-нию жизненно важных направлений развития своего города, как и страны в целом.

В местной власти, по причине, в первую очередь, разобщённости их действий, севастопольцы разочарованы, и сейчас возлагают надежды на сентябрьские выборы депутатов в Законодательное собрание.

Ещё великий Вольтер изрёк, что «Несменяемая власть – это как несменяемые носки».

Их, хоть они и дурно пахнут, а вот выбрасывать, порой, жалко. Вот и власть, в здоровом обществе, предусмотрено менять.

Подошло время расстаться с депутатами, отработавшими свои пять лет. Безусловно, как и предыдущие депутаты горсовета-заксобрания, так и нынешние депутаты уже чисто Заксобрания сделали своё дело – послужили городу и своим избирателям. Но вот отдача обществу, особенно у нынешних депутатов, достаточно спорная. Я бы констатировал, что главного для общества – единства – они не смогли обеспечить.

И как результат – люди не смогли получить защиту своих интересов: в предпринимательстве, в земельных вопросах, в маленькой собственности, в недвижимости, в ценах на товары повседнев-ного спроса, ЖКХ, в ценах на топливо и т.п.

Мне видится отсутствие у депутатов нынешнего состава Заксобрания любви к своим избирателям и желании защищать их интересы. А ведь это их главная задача.

Сейчас началась активная фаза в агитационно-избирательном процессе. В информационном пространстве Севастополя в основном рябит в глазах от призывов партии «Единая Россия» верить только их представителям, в их единство и команду. Но вот реакция людей на их агитацию достаточно прохладная. Дела, и только они могут помочь им, чтобы севастопольцы вновь поверили их призывам и отдали бы своё предпочтение их лидерам и кандидатам.

Как показывают опросы, общество охладело к этой политической силе, и рейтинг её резко понизился. Я даже не хочу приводить цифры, дабы не обидеть людей от этой партийной силы, страстно желающей остаться у власти или заново войти в неё.

К сожалению, многие просто не понимают, что работа депутата – это тяжелейший труд в ущерб себе, своей семье. «Дерибана» земель, собственности себе во благо уже вряд ли можно даже предполагать. Надо учитывать, что и денежное вознаграждение депутату тоже пока не предусматривается. А как же им, «бедным», жить?

Второй политической силой в избирательном процессе по вкладываемому ресурсу, мне видится местная ячейка КПРФ. Они и газету выпускают большим тиражом, и в соцсетях активизировали своё присутствие, и митинги стали чаще проводить, и …

Надо отметить, что их вес в обществе резко возрос.

Следующей, по своему финансово-материальному положению, представлена ЛДПР. У них и билборды имеются, и газета, и присутствие в СМИ. Не жалуются они и на отсутствие оплачиваемых партийных функционеров. Даже свою страницу в соцсетях завёл её лидер Илья Журавлёв.

Ещё одна политсила, представленная и в Парламенте страны, это «Справедливая Россия». Она победнее остальных, но, тем не менее, какие-то средства и ей достаются. А вот ставку они делают на депутатов прошлого Горсовета. Даст ли это положительный результат? Поживём-увидим.

К слову, за аренду одного билборда в нашем регионе необходимо выложить от 21 до 29 тысяч рублей. Вот и считайте: у кого какой финансовый потенциал.

Остальные севастопольские отделения партий, думаю, не столь богатые на средства для ведения избирательной кампании. В том числе и возглавляемая мною партия «Патриоты России». А без финансов провести полноценную избирательную кампанию и добиться позитивных результатов достаточно проблематично. Ведь люди уже приучены к оплате их участия в избирательном процессе.

Надо отметить, что провластная партия непременно будет делать ставку на финансовую мощь, административный ресурс (госчиновники, школы, медучрежде-ния, объекты культуры, полиция, флот и пр.), и возможность привлечения части ветеранов и некоторых общественников, получающих субсидии от государства и местного правительства на свою деятельность.

Я не зря отметил, что «носки» надо, как и власть, периодически менять. Считаю, что в депутаты нужно избрать молодых, грамотных, незаангажированных, подготовленных для общественной работы людей, патриотов своего города и страны. Полагаю, нет, уверен, что такие люди в Севастополе, как, думаю, и в Крыму есть.

Я бы хотел видеть депутатами следующего созыва: Антона Шкаплерова, Сергея Михайлюка, Романа Кияшко, Александра Синявского, Ингу Матяж, Алексея Гладких, Елену Голубеву, Александра Погодина, Ольгу Дронову, Сергея Лисейцева, Антона Тицкого, Инну Гончарову, Дмитрия Голикова, Екатерину Бубнову и многих других, новых для Севастопольского политбомонда лиц.

Думаю, что в новом составе также должны быть и люди, имеющие опыт депутатской работы. Не хочу называть мои предпочтения кому-то из нынешних и предыдущих депутатов, но те, кто достоин доверия людей быть избранными в новый состав Заксобрания, несомненно, есть.

Хотел бы предположить о необходимости иметь в депутатском корпусе аксакалов, много раз избираемых людьми, и имеющих опыт депутатской работы. Ведь задор и рвение молодых надо уравновешивать житейским опытом, знаниями и уме-нием работать с людьми, а также возможностями находить компромисс с исполнительной властью и между представителями от всех политсил и общественности.

Скажем, я бы хотел видеть депутатами Заксобрания Василия Пархоменко, Илью Журавлёва, Евгения Дубовика, Екатерину Алтабаеву, Михаила Брицина, Михаила Чалого.

Но это лишь мои благие пожелания. Выбор же за севастопольцами.

Всё, что прошло, уже прошлое. Я исходил, излагая свои мысли, из постулата, что, если у тебя есть нечто лучшее – предложи, а если же нет – покоряйся.

Очень хочется, чтобы севастопольцы не покорялись даже на выборах, а избрали себе депутатов достойных и умеющих защитить ваши, уважаемые люди, интересы и будущее города славы народов России. Надо помнить, что вы – потомки его героического прошлого. Реалии своей жизни мы создаём сами, в том числе, избирая себе подобных – во власть. Не надо ставить во главу жизненных устоев фейки, сплетни и молву.

Ведь молва – это бедствие, быстрее которого нет ничего на свете. Только правда – всем нам путеводитель и компас по жизни.

Ещё раз напомню, что сила – только в единстве.

Будьте счастливыми и делайте правильный выбор.

Вы, мы – все патриоты.

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