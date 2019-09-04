Бывший севастопольский участковый получил срок за взятку

Бывший участковый полиции Севастополя 1991 года рождения осуждён за взятку. Обвинительный приговор вынес Ленинский районный суд города.

«В июле 2016 года участковый уполномоченный полиции получил через посредников от гражданина, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность на рынках города, взятку в сумме 25 тысяч рублей», – сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Расследование уголовного дела вели сотрудники Следственного комитета РФ.

Суд приговорил бывшего участкового к заключению в колонии общего режима на срок 3 года и 8 месяцев.

Кроме того, мужчина лишён права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года и 8 месяцев.





Среда, 4 сентября 2019 г. 207

Источник: Портал Информер