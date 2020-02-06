Бывшим украинским военным присвоили звание «Ветеран военной службы»

Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон о присвоении звания «Ветеран военной службы» тем, кто проходил военную службу в Вооруженных силах на территории Крыма и Севастополя на момент вхождения полуострова в состав России. Об этом говорится в опубликованном 6 февраля сообщении на сайте Госдумы.

«В соответствии с законом звание будет присваиваться военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), постоянно проживавшим в Автономной Республике Крым и городе Севастополе на день принятия в РФ Республики Крым, <…> проходившим военную службу в дислоцированных на территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя частях и организациях Вооруженных сил Украины, других войсках, воинских формированиях и органах», — отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что для упомянутых лиц также сохраняется действующее правило присвоения этого звания, которое заключается в 20-летнем стаже, и наличие государственных наград.







Четверг, 6 февраля 2020 г. 1047

Источник: Портал Информер